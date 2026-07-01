İstifa oyununun altından turnike vurgunu çıktı! Eski müdür Ali Osman Köse şovuyla soruşturmaları örtbas etmeye çalışmış!

İstifasından 10 gün sonra 29 Haziran’da yaptığı paylaşımla gündeme gelen Sincan Anadolu Lisesi eski müdürü Ali Osman Köse hakkında, turnike giriş kartları için öğrencilerden usulsüz şekilde elden para toplattığı gerekçesiyle 24 Haziran’da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ali Osman Köse, Sincan Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden 19 Haziran 2026 tarihinde istifa etti. İstifa dilekçesinde; proje okulu yönetim kadrosunun belirlenmesi sürecinde okul müdürünün görüş ve değerlendirmelerinin fiilen yok sayıldığı kanaatine ulaştığını, bu durumun yönetim anlayışı ve görev yapma biçimiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Köse, istifasından 10 gün sonra 29 Haziran’da bu kez sosyal medya hesabından, iddialarını içeren bir video paylaştı ve açıklama yaptı.

Köse hakkında, istifasından önce Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan çeşitli soruşturmalar bulunduğu ortaya çıktı. Köse’nin 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) mevzuata uygun olmayacak şekilde yürüttüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılında mevzuatta yer almamasına rağmen 10. sınıflara DYK açtığı iddialarıyla soruşturma geçirdiği bildirildi.

Soruşturma süreçleri sonucunda Köse hakkında Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının mevzuata aykırı yürütülmesi, mevzuatta yer almamasına rağmen 10. sınıflara Destekleme ve Yetiştirme Kursu açılması konularında kınama cezası uygulandığı belirtildi.

İstifa eden okul müdürü hakkında ayrıca Sincan Anadolu Lisesinde öğrenci kıyafetlerine ilişkin uygulamada mevzuat ve Bakanlık politikalarına aykırı davranılması gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü, turnike giriş kartı bedelleri için öğrencilerden makbuz düzenlenmeden elden para toplanması iddialarıyla ilgili de inceleme yapıldığı öğrenildi.

İddialarla ilgili inceleme çalışmaları yürüten eğitim müfettişlerinin soruşturma olur talebinde bulunduğu, 24 Haziran’da da Köse hakkında; turnike giriş kart bedelleri için öğrencilerden 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 eğitim öğretim yıllarında elden para toplattığı, toplanan paraları usul ve esaslara uymadan harcadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Köse’nin sosyal medya paylaşımında, kendisi tarafından iki müdür yardımcısının teklif edildiğinin iddia edildiği ancak bu yönde bir teklifin ne ilçe ne de il milli eğitim müdürlüğüne yapılmadığının ortaya çıktığı bildirildi. Atanan iki müdür yardımcısının işlemlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca mevzuat çerçevesinde ve başvuru şartları doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Köse’nin istifası ve istifa sonrası başlayan soruşturma süreci, paylaşımında yer verdiği iddialarla ilgili de soru işaretleri oluşturdu. Ali Osman Köse’nin 19 Haziran’da istifa dilekçesi vermesinin ardından 29 Haziran’da sosyal medya hesaplarından açıklama yapmasının, hakkında başlatılan ve devam eden soruşturma süreçlerini örtbas etmeye yönelik olduğu yorumları yapıldı.

Köse’nin 29 Haziran tarihli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak Bakanlıkça ayrıca inceleme başlatıldığı,

“kamuoyunu yanlış bilgilendiren, devlet memuru vakarına yakışmayan mevzuata aykırı” eylemlerde bulunması nedeniyle hakkında soruşturma yapmak üzere eğitim müfettişi görevlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.