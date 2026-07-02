Küstah Ekrem salondan atıldı! Mahkeme başkanı: Burada soytarılık yapamazsınız

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı şebekenin yargılanmasına devam ediliyor. Aralarında yolsuzluk, usulsüzlük, dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 61. duruşması yapılıyor.

Bugünkü duruşmaya İmamoğlu'nun mahkeme başkanına yönelik küstahça sözleri damga vurdu. Duruşmada İmamoğlu daha önceleri olduğu gibi yine mahkemeyi provoke etti. İmamoğlu'nun en son savunma yapma talebine olumsuz cevap veren mahkeme başkanı, 9 Temmuz'da savunma alınacağını söyledi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Bunun üzerine küstahça bir tavır takınan İmamoğlu, "9 Temmuz'da bir seferberlik mi var, operasyon mu olacak bilelim" sözlerini ssarfetti. Bu fütursuzca sözlere sert tepki gösteren mahkeme başkanı, "Ekrem Bey polemik yapmayın böyle devam edersiniz salondan çıkarırım. Belirlediğimiz bir takvim var ona uyacaksınız" diye konuştu.

İmamoğlu'nun mahkeme başkanının sözlerine uymacağını belirtip küstahlığa devam etmesi üzerine salonda gerilim yaşandı. İBB'yi soyup soğana çeviren 'Ekosistem'in mimarı İmamoğlu salondan dışarı atılırken,

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" diye seslendi. Mahkeme başkanı, Tanrıkulu ve tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hakime bağırdı. Mahkeme başkanı, Özçağdaş'ın bağırması sonrası "Jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç farketmez. Dışarı çıkartın. Burada soytarılık yapamazsınız" diye tepki gösterdi. Heyet de salonu terk etti. Duruşmaya ara verildi.

İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 61. duruşmasına İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatının salonda olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında avukat istenmesi için ikinci kez ara verildi.