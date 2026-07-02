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Spor Galatasaraylıları üzen haber! Icardi'nin menajeri açıklama yaptı
Spor

Galatasaraylıları üzen haber! Icardi'nin menajeri açıklama yaptı

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Galatasaraylıları üzen haber! Icardi'nin menajeri açıklama yaptı

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, son günlerde medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyada alan iddiaları yalanlayan Pino, Galatasaray'la yaptıkları ilk görüşmenin ise olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Sosyal medyada dolaşan iddialara yönelik konuşan menajer Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le aralarında hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

"18 MAYIS'TAKİ TOPLANTI OLUMSUZ SONUÇLANDI"

Sarı-kırmızılı yönetimle yapılan son görüşmede anlaşma sağlanamadığı belirtilen açıklamada, "18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray ile bir toplantı gerçekleştirildi. Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

O İDDİALARA KESİN YALANLAMA

TRT Spor’da yer alan habere göre, sözleşme görüşmelerindeki tıkanıklığın Icardi'nin forma şansı bulamaması veya daha fazla süre istemesiyle ilgili olduğu yönündeki söylentiler ise kesin bir dille yalanlandı. Menajeri, anlaşmazlığın oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak bu yönde hiçbir talepte bulunulmadığının altını çizdi.

"ICARDİ İLE TARAFTARIN BAĞINI KOPARMAYI AMAÇLIYORLAR"

Sosyal medyada kasıtlı bir operasyon yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik, açıkça organize edilmiş ve kasıtlı saldırılar gözlemledik. Bu saldırılar, yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır."

YÖNETİMLE İLETİŞİM DEVAM EDECEK

Tüm bu yaşananlara rağmen Galatasaray Kulübü Başkanı ile aralarında son derece iyi bir ilişki bulunduğunu belirten temsilci, "Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda Sayın Başkan ile iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diyerek diyalog kapılarının açık olduğunu belirtti.

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