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Teknoloji Microsoft’tan yapay zeka hamlesi! 2,5 milyar dolarlık yeni organizasyon kuruyor
Teknoloji

Microsoft’tan yapay zeka hamlesi! 2,5 milyar dolarlık yeni organizasyon kuruyor

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Microsoft’tan yapay zeka hamlesi! 2,5 milyar dolarlık yeni organizasyon kuruyor

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, müşterilerinin yapay zeka ile iş süreçlerini dönüştürmesine destek olmak amacıyla “Microsoft Frontier Company” adlı yeni bir kurumsal yapay zeka organizasyonu kuracağını duyurdu.

Microsoft, kurumsal yapay zeka dönüşümü için 2,5 milyar dolarlık yeni bir adım atıyor. Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapının derin sektör bilgisi, değişim yönetimi ve sürekli iyileştirme deneyimini kurumsal düzeyde yapay zeka mühendisliği uzmanlığıyla birleştireceği belirtildi.

 

Açıklamada, yeni organizasyonla dünya genelindeki müşterilere yapay zeka tabanlı dönüşüm süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.

Söz konusu yapının sektördeki en büyük ve sonuç odaklı mühendislik organizasyonu olacağı vurgulanan açıklamada, bu girişim için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

 

Açıklamada, müşterilerle birlikte ölçülebilir iş sonuçlarına dayalı yapay zeka sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, devreye alınması ve sürekli iyileştirilmesi için 6 bin uzmanın görevlendirileceği bildirildi.

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