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YSK açıkladı... 32 ilde oy verme saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 32 ilde oy vermenin saatleri değiştirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 06:20
YSK açıkladı... 32 ilde oy verme saatleri değişti

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi.

Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 06:20
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
  33. YSK
  34. oy verme saati
  35. 31 mart

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