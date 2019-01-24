YPG: Ebu Bekir El Bağdadi elimizde

Türkiye, Fırat'ın doğusunda ABD tarafından 4 yıldır silahlandırılan Suriye Demokratik Güçleri'nin başını çektiği YPG'ye karşı başlatacağı operasyon hazırlıkları sürüyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtları ve İdlib hamleleriyle hiçbir koşulda sınırının herhangi bir noktasında teröre izin vermeyeceğini çok net ortaya koyan Türkiye'nin hazırlıkları YPG cephesinde paniğe neden oldu.

Operasyonu aksatmak için kontrol altında tuttuğu Münbiç ve Haseke'de bombalı saldıralara imza atarak Türkiye istihbaratını suçlayan YPG bu defa büyük bir iddiayı ABD'li gazeteci Charles Lister aracılığı ile duyurdu.

Middle EastInstitute'de yazan Charles Lister, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin YPG güçlerinin elinde olduğunu ifade etti. Bu iddia ile birlikte YPG bölgelerine yapılacak bir operasyonun ‘IŞİD ile mücadele' cephesini olumsuz ekileceği vurgulandı.