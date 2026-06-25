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Yaşam Görsel şölen! Nadasa bırakılan tarlalar mora büründü
Yaşam

Görsel şölen! Nadasa bırakılan tarlalar mora büründü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yozgat Çekerek'te nadasa bırakılan tarım arazilerinde kendiliğinden yetişen mor çiçekler, tarlaları adeta mor bir örtüyle kapladı.

Yozgat’ta nadasa bırakılan tarlalar, kendiliğinden yetişen mor çiçeklerle doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

 

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde mevsim şartlarıyla birlikte nadasa bırakılan tarlalar, mor rengin hakim olduğu devasa bir çiçek denizine dönüştü. Doğanın sunduğu bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları ise manzarayı ölümsüzleştirmek için tarlaların yolunu tutuyor.

 

Oluşan eşsiz manzarayı uzaktan fark edip o bölgeye gelen Süleyman Başkan, hayranlığını gizleyemedi. Manzarayı fotoğraflamak için özel olarak geldiğini belirten Başkan, şunları söyledi: "Yoldan geçerken çok güzel görüntü gördüm. Uğradım, fotoğraf çekmek istedim. Çiçek orkide türünden mor çiçek. Çok güzel bir görüntüsü var. Tarlaların nadasa bırakıldığı zamanlarda kendiliğinden çıkar. Gün batımında çok güzel görünüyor. Ta karşıdan gözüküyor. Erinmedim bindim arabama geldim."

 

Doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönen mor tarlaların, çiçeklerin solacağı döneme kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.

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