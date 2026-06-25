Şanlıurfa'dan acı haber
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şanlıurfa'dan acı haber geldi. Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Yaslıca Mahallesi'nde evinin çatı katında güvercin uçuran 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar, elindeki metal çubuğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karapınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.