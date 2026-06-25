Varşova’da feci uçak kazası! Pist dışına çıkan küçük uçak binaya çarparak alev topuna döndü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın pist dışına çıkarak bir binaya çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Polonya kamu yayıncısı TVP World'ün aktardığı ilk bilgilere göre, yerel saatle 13.00 sularında gerçekleşen kazanın ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, bir küçük uçak Varşova’nın Bemowo ilçesindeki havalimanına yerel saatle 13.00 sularında iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü.
Yere çarpan uçak alev aldı.
Uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında bölgede bulunan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye yetkilileri, pist dışına çıkan uçağın bir binaya çarptığını ve tamamen yandığını bildirdi.