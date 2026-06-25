  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi açıkladı! 1,4 milyon Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı Yüz kızartan suçlamalar dosyada: İZBETON soruşturmasında çok sayıda gözaltı CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması
Dünya Varşova’da feci uçak kazası! Pist dışına çıkan küçük uçak binaya çarparak alev topuna döndü!
Dünya

Varşova’da feci uçak kazası! Pist dışına çıkan küçük uçak binaya çarparak alev topuna döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Varşova’da feci uçak kazası! Pist dışına çıkan küçük uçak binaya çarparak alev topuna döndü!

Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın pist dışına çıkarak bir binaya çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Polonya kamu yayıncısı TVP World'ün aktardığı ilk bilgilere göre, yerel saatle 13.00 sularında gerçekleşen kazanın ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, bir küçük uçak Varşova’nın Bemowo ilçesindeki havalimanına yerel saatle 13.00 sularında iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü.

Yere çarpan uçak alev aldı.

Uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında bölgede bulunan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yetkilileri, pist dışına çıkan uçağın bir binaya çarptığını ve tamamen yandığını bildirdi.

Küçük uçak tarlaya çakıldı: Pilot ve yolcu hayatını kaybetti
Küçük uçak tarlaya çakıldı: Pilot ve yolcu hayatını kaybetti

Dünya

Küçük uçak tarlaya çakıldı: Pilot ve yolcu hayatını kaybetti

NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı'
NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı'

Dünya

NATO’dan Meloni’yi yıkan sözler: 'İtalya'dan 500 uçak kalktı'

İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama
İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

Dünya

İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti!
Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti!

Gündem

Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23