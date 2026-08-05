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Gündem YP, FETÖ elebaşının vasiyetiymiş
Gündem

YP, FETÖ elebaşının vasiyetiymiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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YP, FETÖ elebaşının vasiyetiymiş

Özgür Özel’in CHP’den seçilen 91 milletvekilini alarak Yeni Parti’yi kurması, FETÖ’cüleri sevindirirken, firari Emre Uslu, elebaşı Gülen’in kendisinden sonra örgütün yeni bir siyasi parti kurmasını vasiyet ettiğini söyledi. Uslu, “Cemaat de Türkiye’de kullanmış olduğu kripto adamlarıyla vasiyeti yerine getirip, Yeni Parti’yi kurdu” itirafında bulundu.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Özgür Özel ve ekibinin CHP’yi bölerek Yeni Parti’yi (YP) kurması siyaseti hareketlendirirken, ihanet ve terör örgütü FETÖ firarilerinin açıklamalarıyla olay yeni bir boyut kazandı. FETÖ’cü terörist Cevheri Gülen ve Tarık Toros’un ardından firari FETÖ’cü Emre Uslu, yaptığı yayında Yeni Parti’nin, FETÖ elebaşının vasiyeti üzerine kurulduğunu ifade etti. Firari FETÖ’cü Uslu yayın sırasında, “Bugün size bildiğim bazı cemaatin sırlarını anlatacağım. Gülen kendisinden sonra cemaatin İman, Hayat, Şeriat düsturu hükmünce artık bir siyasi parti kurması gerektiğini vasiyet etti ve bunun üzerine cemaat de Türkiye’de kullanmış olduğu kripto adamlarını kullanarak Fetullah Gülen’in vasiyetini yerine getirip CHP’yi de bölerek Yeni Parti’yi kurdurdu” dedi.

 

“YP FETÖ’NÜN PARTİSİDİR”

CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım, konuya ilişkin Akit’e yaptığı açıklamada; “Yeni Parti FETÖ’nün partisidir. Yeni Parti, Türkiye’de FETÖ’nün açıktan sahiplendiği tek parti olmuştur. Ama FETÖ’cü firarilerin açıklamaları iyi oldu. Gerçekleri halk görsün artık. Türkiye’de herkes bunu fark etsin. Bunlar FETÖ’nün gücüyle sosyal medyadan pompaladıkları algı ile bu günlere kadar geldiler” ifadelerini kullandı.

CİDDİYETLE ELE ALINMALI

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu da şunları söyledi: “Firari FETÖ mensuplarının aynı siyasi oluşum lehine peş peşe açıklamalar yapması, övgü dolu ifadeler kullanması ve ortak bir söylem geliştirmesi, hafife alınabilecek bir durum değildir. Hukuk devleti, bu nitelikteki beyanları görmezden de gelemez. Tam aksine, bu iddiaların ve açıklamaların en ince ayrıntısına kadar araştırılması Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en temel yükümlülüğüdür.”

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Yorumlar

Blondepate

Kısaca YPF= YENİ PARTİ FETÖ (FETOŞ)....
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