Sapık Bennu Gerede Sabetayist çıktı!

Sabetaycılar hala misyonları gereği Türk milletinin temelini kazmaya devam ediyor. Boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sapık Bennu Gerede ile, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Başaran arasında akrabalık bağı ve sabetaycı olmaları gazeteci Emre Erciş'in paylaştığı soy bağı şemasıyla gündeme geldi.

Emre Erciş'in paylaştığı akrabalık zincirine göre Hüseyin Başaran'ın kayınbabası Nuri Berkay Kumla'nın ailesi, Kumla, Berkay, Vafi ve Gerede aileleri üzerinden Bennu Gerede'nin ailesiyle akrabalık ilişkisi içinde bulunuyor.

İddiaya göre Nuri Berkay Kumla'nın amcasının eşi Raife Kumla'nın halasının kızı Ehlima Berkay, Hüsrev Gerede'nin yeğeni Adnan Berkay ile evliydi. Ayrıca Kumla ailesinin bir diğer kolundan Rüstem Vafi'nin kardeşi Cemil Vafi'nin kızı Canan Gerede, Hüsrev Gerede'nin oğlu Selçuk Gerede ile evlendi.

Hakkında soruşturma başlatılan Bennu Gerede ise Selçuk ve Canan Gerede çiftinin kızı olarak bu akrabalık zincirinin bir parçası olarak gösteriliyor.

Gazeteci Emre Erciş, söz konusu soy bağı şemasını paylaşırken, Hüseyin Başaran ile Bennu Gerede arasında kurduğu akrabalık zincirine dikkat çekti. Konuya ilişkin taraflardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.