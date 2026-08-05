Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!
Türkiye'de yayınlan verilere göre, otomotiv pazarı yılın ilk 7 ayında yüzde 10 civarı daralırken, en çok satan 10 otomobil de belli oldu...
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Türkiye'de yayınlan verilere göre, otomotiv pazarı yılın ilk 7 ayında yüzde 10 civarı daralırken, en çok satan 10 otomobil de belli oldu...
Ocak ve temmuz döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 638 bin 965 adede geriledi. Toplam pazarın yüzde 65,5'lik büyük bir bölümünü SUV gövde tipindeki araçlar oluşturdu.
Temmuz ayında daralma daha da derinleşerek toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında küçüldü.
İŞTE TEMMUZDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL:
Mercedes-Benz GLC – 292
Tesla Model Y – 295
Opel Frontera – 323
Kia EV3 – 411
Citroën C3 Aircross – 564
Volvo EX30 – 806
MINI Countryman E – 1,184
KG Mobility Torres EVX – 1,252
Togg T10F – 1,759
Togg T10X – 2 bin 841/ kaynak: ensonhaber
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