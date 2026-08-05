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Otomotiv
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Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Türkiye'de yayınlan verilere göre, otomotiv pazarı yılın ilk 7 ayında yüzde 10 civarı daralırken, en çok satan 10 otomobil de belli oldu...

#1
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Ocak ve temmuz döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 638 bin 965 adede geriledi. Toplam pazarın yüzde 65,5'lik büyük bir bölümünü SUV gövde tipindeki araçlar oluşturdu.

#2
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Temmuz ayında daralma daha da derinleşerek toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında küçüldü.

#3
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

İŞTE TEMMUZDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL:

#4
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Mercedes-Benz GLC – 292

#5
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Tesla Model Y – 295

#6
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Opel Frontera – 323

#7
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Kia EV3 – 411

#8
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Citroën C3 Aircross – 564

#9
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Volvo EX30 – 806

#10
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

MINI Countryman E – 1,184

#11
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

KG Mobility Torres EVX – 1,252

#12
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Togg T10F – 1,759

#13
Foto - Temmuz ayının şampiyonu belli oldu: İşte en çok satan 10 otomobil!

Togg T10X – 2 bin 841/ kaynak: ensonhaber

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