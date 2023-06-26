Yozlaşmış Seküler Batının yeni sorunu: Kendini hayvan sanan gençler!

Şimdi de kendini hayvan olarak tanımlama, hayvan gibi hissetme furyası başladı. Sapkınlıkta sınır tanımayan Batı dünyası, insan olmak dışında her türlü yolu deniyor. İskoçya'da bir ortaokul öğrencisinin kendisini 'tilki' olarak tanımlaması ve bu gibi beyanlara iktidardaki İskoç Ulusal Partisi (SNP) tarafından arka çıkılmasına sendika liderlerinden tepki geldi.

İngiltere ve Galler'deki çocukların kendilerini 'kedi', 'dinozor', 'at' ve hatta 'Ay' olarak tanımlamaya başlaması ve bazı okulların da buna destek çıkmasının ardından Başbakan Rishi Sunak konuya dahil olup öğretmenlerin kendi kişisel görüşleri yerine bu gibi konularda çocuklara işin doğrusunu anlatmaları gerektiğini söyledi.

İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği Genel Sekreteri Seamus Searso ise yaptığı açıklamada, "İskoç hükümetinin politikaları her türlü tuhaf şeye kapı açtı ve bu çok zehirli bir ortam oluşturdu" diyerek duruma tepki gösterdi.

Searso, "Bizim işimiz, öğretmenleri korumaya çalışmak ve başlarını zaten içinde oldukları belanın daha fazlasından uzak tutmak" diye ekledi.

Sendikanın hukuk danışmanlarının kendisini 'tilki' olarak tanımlayan İskoç ortaokul öğrencisine karşı öğretmenleri uyardığını söyleyen Searso, "Öğretmenlere tavsiyemiz, bir çocuk onlara böyle bir şey anlatırsa bunu gizli tutmamaları yönünde. Böyle bir durumda okuldaki kıdemli biriyle konuşun ve öğrenciye sizin de böyle yapacağınızı söyleyin" ifadelerini kullandı.

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2002'nin son aylarında artış gösteren kendini hayvan olarak tanımlama furyasına Avustralya'dan da bir kişi daha katılmıştı. Melbourne'da 8 yaşındaki bir öğrencinin kendisini 'kedi' olarak gördüğü, okulun da buna destek verdiği belirtilmişti.

Bu hadise Norveç’te atlara olan ilgisinden dolayı at gibi koşmaya başlayan Ayla Kristine isimli kadını hatarılattı. Kristine koşarken ellerini de kullanıyor ve atlara has hareketlerde bulunuyor.