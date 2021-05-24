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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:19:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacak.

Adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecek. Varsa hizmet belgesi (eDevlet üzerinden temin edilebilir), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklar.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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