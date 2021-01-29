  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji YouTube’dan milyonları ilgilendiren açıklama
Teknoloji

YouTube’dan milyonları ilgilendiren açıklama

YouTube, canlı yayınlar ve videolardan istenilen anları kırparak paylaşılabilecek bir özelliği duyurdu. Böylece, kullanıcılar, 5-60 saniye arasında klipler oluşturabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:32:00 - 2021-01-29 14:36:45
YouTube’dan milyonları ilgilendiren açıklama

YouTube, uzun zamandır kullanıcılar tarafından talep edilen kırpma özelliği geliştirdi. Google’dan sonra en büyük arama motoru unvanına sahip YouTube, artık videolardan ve canlı yayınlardan istenilen anları yakalayıp paylaşmaya olanak sunacak.

'Clips' adı verilen özellik şu anda seçkin içerik oluşturucularla test aşamasında ancak Youtube yakın zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara açacağını duyurdu.

Testin aktif olduğu kanallarda beğenme (like), beğenmeme (dislike) ve paylaş (share) butonlarının yanı sıra 'Klip' seçeneği de görünüyor. Kullanıcılar bu düğmeye tıklayarak videolardan ve canlı yayınlardan 5 ila 60 saniye arasında bir bölüm seçebiliyor.

Bir uygulamaya daha akın ettiler! İndirme sayısı yüzde 4200 arttı
Bir uygulamaya daha akın ettiler! İndirme sayısı yüzde 4200 arttı

Teknoloji

Bir uygulamaya daha akın ettiler! İndirme sayısı yüzde 4200 arttı

Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı
Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı

Teknoloji

Signal'in kurucusundan ilginç WhatsApp itirafı

WhatsApp’ı işaret ettiler! Kardeş ülke saldırıyı yapanları açıkladı
WhatsApp’ı işaret ettiler! Kardeş ülke saldırıyı yapanları açıkladı

Dünya

WhatsApp’ı işaret ettiler! Kardeş ülke saldırıyı yapanları açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Napoli yarı finale çıktı
Spor

Napoli yarı finale çıktı

İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, Spezia’yı 4-2 yenerek yarı finale çıktı.
Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı
Dünya

Merzuki: Erdoğan her zaman bunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muh..
Yine Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de açıkladı! Hayati Küçük canlı yayında FETÖ’nün hiç bilinmeyen en kritik isimlerini açıkladı
Gündem

Yine Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de açıkladı! Hayati Küçük canlı yayında FETÖ’nün hiç bilinmeyen en kritik isimlerini açıkladı

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, FETÖ’nün en kriti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay