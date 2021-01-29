YouTube’dan milyonları ilgilendiren açıklama

YouTube, uzun zamandır kullanıcılar tarafından talep edilen kırpma özelliği geliştirdi. Google’dan sonra en büyük arama motoru unvanına sahip YouTube, artık videolardan ve canlı yayınlardan istenilen anları yakalayıp paylaşmaya olanak sunacak.

'Clips' adı verilen özellik şu anda seçkin içerik oluşturucularla test aşamasında ancak Youtube yakın zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara açacağını duyurdu.

Testin aktif olduğu kanallarda beğenme (like), beğenmeme (dislike) ve paylaş (share) butonlarının yanı sıra 'Klip' seçeneği de görünüyor. Kullanıcılar bu düğmeye tıklayarak videolardan ve canlı yayınlardan 5 ila 60 saniye arasında bir bölüm seçebiliyor.