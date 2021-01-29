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Teknoloji Youtube'dan bomba özellik!
Teknoloji

Youtube'dan bomba özellik!

YouTube, canlı yayınlar ve videolardan istenilen anları kırparak paylaşılabilecek bir özelliği duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 21:18:00 -
Youtube'dan bomba özellik!

YouTube, kullanıcıların canlı yayınlar ve videolardan istediği anları kırparak paylaşılabilecekleri bir özelliği test ediyor. Yeni özellikle birlikte, videolardan kırpılan 5-60 saniye arasındaki kısa klipler farklı platformlarda paylaşılabilecek.

'Clips' adı verilen özellik şu anda seçkin içerik oluşturucularla test aşamasında ancak Youtube yakın zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara açacağını duyurdu.

Özelliğin yayınlanması ile birlikte; videoların alt kısmında bulunan beğenme (like), beğenmeme (dislike) ve paylaş (share) butonlarının yanında bir de makas şeklinde "Klip" simgesi görünecek.

Kısa klipler oluşturulabilecek

Kullanıcılar bu düğmeye tıklayarak, videolardan ve canlı yayınlardan 5 ila 60 saniye arasında bir bölüm seçebilecek ve açıklama kısmını doldurarak diğer platformlarda paylaşabilecek.

Kullanıcılar, aynı zamanda bu kısımdan oluşturdukları kısa klibe kalıcı bir bağlantı verip, web siteleri için yerleştirme kodu da alabilecek.

Klip oluşturma özelliği şu anda YouTube'un web ve Android sürümlerinde sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ediliyor. iOS kullanıcılarının ise biraz daha beklemesi gerekiyor.

Test aşamasındaki özelliği, kullanıcılar şu an platform tarafından belirlenen sınırlı videolarda deneyebiliyor. Biz de sizler için bu özelliği deneyebileceğiniz bir videoyu aşağıya bıraktık. Linke tıklayarak videonun altında yer alan "Klip" özelliğini kullanabilirsiniz.

 

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