Younes Belhanda artık 15 milyon Euro

Galatasaray yönetimi devre arasında Faslı futbolcu için Al Ittahad’ın yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifi kabul etmiş, Terim’in ısrarıyla satıştan vazgeçmişti. Yönetim, müthiş bir form grafiği çizen Belhanda için artık 15 milyon Euro isteyecek.

Fatih Terim devreye girmişti

Galatasaray yönetimi devre arasında Faslı yıldız için Al Ittihad'tan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi kabul etmişti. Ancak Fatih Terim'in devreye girmesi sonrasında satıştan vazgeçilmişti.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, Belhanda'yı bu anlamda da büyük bir koz olarak görüyor. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Younes Belhanda son 6 maçta 4 gol ve 2 asistle tam 6 gole direkt katkı yaptı.