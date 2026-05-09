Karahasanoğlu’ndan SAHA 2026 analizi: Kimler gördü, kimler görmedi?

Yazısında, geçmişte devletin üst kademelerinde görev almış isimlerin bu başarıda pay sahibi olduklarını hatırlatması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan: Karahasanoğlu, bakanlık ve başbakanlık yapmış bu isimlerin fuara gelip, "Bizim de bu başarıda alın terimiz var, bizden sonra bayrağı devralanlar yere düşürmemiş" demeleri gerektiğini ancak ortada olmadıklarını ifade etti.

Mahmut Arıkan ve Fatih Erbakan: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın da SAHA 2026’yı ziyaret ederek tebriklerini sunmaları gerektiğini dile getirdi.

"6000 kilometre menzilli füze ne demek?"

Savunma sanayisindeki teknolojik sıçramanın küresel dengeleri değiştirdiğine değinen Karahasanoğlu, özellikle uzun menzilli füzelerin caydırıcılığına vurgu yaptı:

"6000 km menzilli füze; İsrail’i, Yunanistan’ı, İtalya’yı kapsayan, Afrika’daki üslerden ateşlendiğinde Amerika’ya ulaşabilecek bir güç demek. Amerika ve Rusya gibi devlerin attıkları adımları bir kez daha düşünmeleri için en büyük caydırıcı sebep budur."

Medyaya "Görmezden gelme" eleştirisi

Karahasanoğlu, bazı medya organlarının SAHA 2026’yı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fuarı ziyaret ederek "Gurur duyduk" demesini manşetlerine taşımamasını eleştirdi. Karar, Milli Gazete, Yeni Asya, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin bu başarıyı görmezden geldiğini iddia eden yazar, "Siz göstermeyince o silahlar yok mu oluyor?" sorusunu yöneltti.

"Ekonomi bitti diyenlere füzeleri gösteririz"

Türkiye ekonomisine yönelik "battı, bitti" iddialarına savunma sanayisi ve makro verilerle yanıt veren Ali Karahasanoğlu, yazısını şu sözlerle tamamladı:

Ekonomik Veriler: Borsa İstanbul’un 15.000 puanı aşarak rekor kırması, turizm gelirlerindeki artış ve İstanbul Havalimanı’nın Avrupa birinciliği gibi örneklerle ekonominin canlı olduğunu savundu.

Borsa İstanbul’un 15.000 puanı aşarak rekor kırması, turizm gelirlerindeki artış ve İstanbul Havalimanı’nın Avrupa birinciliği gibi örneklerle ekonominin canlı olduğunu savundu. Son Mesaj: "Enflasyon düşmeli, emekli maaşı gözden geçirilmeli diyebilirsiniz, bunlara eyvallah. Ama 'ülke bitti' derseniz, o füzeleri size gösteririz. SAHA 2026’yı ziyaret etmeseniz de o füzelerin varlığını size hissettiririz."

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>