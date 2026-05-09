İsrail Lübnan'da öldürmeye devam ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin güneyindeki dört farklı noktaya düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 3’ü kadın olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ı hedef almayı sürdürüyor.

İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da ilan edilen 10 günlük ateşkes, 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Buna rağmen ateşkesi defalarca kez ihlal eden İsrail, aralarında sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya saldırılar düzenlemişti.