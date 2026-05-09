Tahmin edin başkan hangi partili! "İnşaat istiyorsan bağış yap"
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, ilçede inşaat yapmak isteyen firmalara, belediye iştirakine astronomik bağış yapma zorunluluğu getirdiği ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de imar ve ruhsat yetkisinin bir finansal baskı aracına dönüştürüldüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasıyla belgelendi.
Dosyadaki tespitlere göre; ilçede inşaat yapmak isteyen firmalar, işlemlerinin yürümesi karşılığında Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yönetimindeki Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne 'bağış' adı altında astronomik rakamlarda para aktarmaya mecbur bırakıldı.
Dosyada ayrıca; EMS Yapı firması, belediyedeki inşaat işlemlerinin ilerlemesi karşılığında projesindeki 71 numaralı villayı doğrudan belediye yönetimine değil, Hasan Akgün'ün "emanetçisi" olan Kulüp Başkanı Osman Yeşilgül adına tescil ettirildiği kaydedildi.
Kaynak: Sabah
