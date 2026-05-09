Gündem
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelere gözdağı: Sokaklarda huzur dönemi başlıyor

Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelere gözdağı: Sokaklarda huzur dönemi başlıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin güvenlik gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütlerinden trafik terörüne, yasa dışı bahisten uyuşturucuyla mücadeleye kadar pek çok alanda kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, 2026 yılının "mücadele yılı" olacağını vurguladı.

Bakan Çiftçi, özellikle sosyal medyayı aktif kullanan ve geleneksel suç yapılarından farklılaşan "yeni nesil" çetelere dikkat çekti. Bu yapıların aile bağlarının zayıf olduğunu ve lüks yaşam düşkünlüğüyle öne çıktıklarını belirten Çiftçi, operasyonel verileri şu sözlerle paylaştı:

  • Operasyon sayısında büyük artış: 2025’in ilk dört ayında 256 çeteye 641 operasyon düzenlenirken, 2026’nın aynı döneminde bu rakam 311 çeteye ve 796 operasyona yükseldi.
  • Tavizsiz mücadele: "Kadınlara ve çocuklara dahi dokunabilen, ilkesiz bu yapılara nefes aldırmayacağız. Bu yılı organize suç çeteleri, uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunuyla mücadele yılı ilan ettik."

Trafikte "Caydırıcılık" meyvelerini veriyor

27 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemelerinin ardından ölümlü kazalarda %16,7 oranında azalma kaydedildiğini belirten Bakan Çiftçi, kurallara uyumun arttığını ifade etti. Trafikteki maliyetin yıllık yaklaşık 28 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan, dijital denetimlerin etkisine vurgu yaptı:

"Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali %78, drift atma %62 oranında azaldı. Trafikte silah veya sopa gösterenlere karşı yapılan düzenlemelerle asayiş olayları düşüşe geçti."

Sanal dünyada ve uyuşturucuyla mücadelede tam saha pres

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik engellemelerin geçen yıla oranla yaklaşık üç kat artarak 31 bine ulaştığını açıklayan Çiftçi, uyuşturucu operasyonlarında ise "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini belirtti.

"Uyuşturucuyla mücadelede kimseye imtiyaz tanınmıyor," diyen Bakan Çiftçi, sokaktaki torbacıdan en üstteki barona kadar, suçlu kim olursa olsun adalete teslim edileceğinin altını çizdi. Ünlü veya ünsüz ayrımı yapılmaksızın operasyonların kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

