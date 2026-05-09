Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu

İran basınından alınan bilgilere göre, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD deniz güçleri arasında Hürmüz Boğazı’nda aralıklı çatışmalar yaşandı. Fars Haber Ajansı, çatışmaların dağınık bir şekilde seyrettiğini duyururken, bölgedeki silah seslerinin şimdilik durduğu ancak gerilimin her an yeniden tırmanabileceği belirtiliyor.

ABD'den deniz ablukası: 2 tanker devre dışı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki operasyonlarına ilişkin sert bir bilanço paylaştı. Yapılan son açıklamaya göre:

Tankerler hedef alındı: Umman Körfezi'nde İran bayraklı 2 petrol tankeri, ABD’nin deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle operasyonla devre dışı bırakıldı.

CENTCOM, bugüne kadar toplam 57 ticari geminin bloke edildiğini ve 4 geminin tamamen kullanım dışı bırakıldığını bildirdi.

Hamaney cephesinden ilk açıklama

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara, ofisinden yanıt geldi. Protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu ancak güvenlik protokolleri gereği kamuoyu önüne çıkmadığını belirtti. Hüseyni, Hamaney'in "zamanı geldiğinde" halka sesleneceğini ifade etti.

Diplomasi trafiği İslamabad’a taşınıyor

Sıcak çatışmaların gölgesinde diplomatik kanalların açık tutulmaya çalışıldığı öğrenildi. WSJ'nin haberine göre, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve "sıcak çatışma" riski, enerji piyasaları ve küresel güvenlik hattı tarafından endişeyle takip ediliyor.