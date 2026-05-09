  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma CHP milleti kışkırtma peşinde Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi! Erdoğan'dan Özgür Özel'e kapak gibi cevap! "Balıklar ürküyor" diyen CHP zihniyetine böyle seslendi Türkiye’ye gelecek yatırımdan bile rahatsız! Cumhuriyet rengini yine belli etti Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi Sakarya'da fabrika faciası! Hendek'te meydana gelen şiddetli patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü İzmir'de CHP belediyeciliği iflas etti! Dervişoğlu isyan etti: "Trafik ve altyapı sorunları İzmir'de misliyle hissediliyor!" Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"
Gündem Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu
Gündem

Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hürmüz Boğazı'nda namlular birbirine döndü: ABD petrol tankerlerini vurdu

Dünya genelinde ateşkes beklentileri sürerken, küresel enerji arzının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'ndan çatışma haberleri gelmeye başladı. ABD ve İsrail ittifakı ile İran arasındaki gerilim, doğrudan sıcak çatışmaya dönüştü. Dünyanın en kritik su yolu, iki gücün aralıklarla karşı karşıya geldiği bir savaş meydanına dönüştü.

İran basınından alınan bilgilere göre, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD deniz güçleri arasında Hürmüz Boğazı’nda aralıklı çatışmalar yaşandı. Fars Haber Ajansı, çatışmaların dağınık bir şekilde seyrettiğini duyururken, bölgedeki silah seslerinin şimdilik durduğu ancak gerilimin her an yeniden tırmanabileceği belirtiliyor.

ABD'den deniz ablukası: 2 tanker devre dışı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki operasyonlarına ilişkin sert bir bilanço paylaştı. Yapılan son açıklamaya göre:

  • Tankerler hedef alındı: Umman Körfezi'nde İran bayraklı 2 petrol tankeri, ABD’nin deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle operasyonla devre dışı bırakıldı.
  • Bloke edilen gemi sayısı artıyor: CENTCOM, bugüne kadar toplam 57 ticari geminin bloke edildiğini ve 4 geminin tamamen kullanım dışı bırakıldığını bildirdi.

Hamaney cephesinden ilk açıklama

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara, ofisinden yanıt geldi. Protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu ancak güvenlik protokolleri gereği kamuoyu önüne çıkmadığını belirtti. Hüseyni, Hamaney'in "zamanı geldiğinde" halka sesleneceğini ifade etti.

Diplomasi trafiği İslamabad’a taşınıyor

Sıcak çatışmaların gölgesinde diplomatik kanalların açık tutulmaya çalışıldığı öğrenildi. WSJ'nin haberine göre, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve "sıcak çatışma" riski, enerji piyasaları ve küresel güvenlik hattı tarafından endişeyle takip ediliyor.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda! ABD, İran’dan yanıt bekliyor
Gözler Hürmüz Boğazı'nda! ABD, İran’dan yanıt bekliyor

Dünya

Gözler Hürmüz Boğazı'nda! ABD, İran’dan yanıt bekliyor

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu
Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23