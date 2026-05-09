Galatasaray'da bir dönem bitti! Maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor
Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Hesap.com Antalyaspor'la Rams Park'ta karşılaşacak. Mücadeleyi kazanması durumunda sarı-kırmızılılar üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi, sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlayamadı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmayla birlikte şans verilmesi halinde son kez Galatasaray forması giyecek.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla toplam 132 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 77 gol ve 24 asistlik skor katkısı verdi.
