Alerjik astıma karşı bu önerilere kulak verilmeli yoksa?!? Çok endişe edilecek gelişmelere gebe kalmayın...
Alerjik astıma karşı bu önerilere kulak verilmeli uyarısı her geçen gün artıyor...
Alerjik astım, çevresel alerjenlerin solunum yollarını etkilemesi sonucu ortaya çıkan ve yaşam kalitesini düşürebilen kronik bir rahatsızlık olarak dikkat çekiyor. Özellikle polen, ev tozu, hayvan tüyü ve sigara dumanı gibi etkenler, astım belirtilerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar, düzenli doktor kontrolü ve alınacak basit önlemler sayesinde alerjik astım ataklarının büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor. Günlük yaşamda hijyen kurallarına dikkat edilmesi, alerjenlerden uzak durulması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, hastalığın kontrol altında tutulmasında önemli rol oynuyor.
Alerjik astımdan korunma yolları, son yıllarda sağlık alanında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Polen, ev tozu akarları, küf, sigara dumanı ve hava kirliliği gibi faktörler alerjik astım belirtilerini artırabiliyor.
Uzmanlar, düzenli temizlik yapılması, yaşam alanlarının sık havalandırılması ve alerjenlerden uzak durulmasının astım kontrolünde etkili olduğunu vurguluyor. Ayrıca dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve doktor önerilerine uygun tedavi süreçleri de alerjik astım riskini azaltabiliyor. Alerjik astım belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilinçli hareket etmek, yaşam kalitesinin korunmasına yardımcı oluyor.
Türkiye'de her dört kişiden birinin bahar alerjilerinden etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Baykal Tülek, tedavi edilmeyen alerjilerin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Alerjinin yalnızca basit bir nezle gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını önemle çizen Prof. Dr. Tülek, "Gözlerde kaşıntı ve sulanma, uzayan öksürük, göğüste sıkışma, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve günlük performansta düşüş gibi çok daha geniş bir etki alanına sahiptir. Özellikle astım ile ilişkili durumlarda, alerji ciddi solunum problemlerine yol açabilir. Bazı kişiler belirtilerin zamanla azalacağını düşünerek doktora başvurmaz, tedbir almayı erteler. Oysa kontrol altına alınmayan alerji, zamanla daha şiddetli hâle gelebilir ve alt solunum yollarını etkileyerek astım gibi daha ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir" dedi.
Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Baykal Tülek, bahar alerjisine karşı 10 etkili tedbiri şöyle sıraladı:
Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkarken maske ve güneş gözlüğü takmak Dışarıdan geldikten sonra duş almak ve kıyafet değiştirmek Burun içini salin solüsyonu (serum fizyolojik) ile temizlemek
Ev ve araçta camları kapalı tutmak Polen filtreli hava temizleyicileri kullanmak Çamaşırları dışarıda kurutmamak
Evde nem oranını kontrol altında tutmak Nevresimleri en az 60 derecede yıkamak Toz tuttuğu için evde halı ve peluş oyuncak bulundurmamak Doktorun tavsiye ettiği tedavi yöntemini uygulamak
