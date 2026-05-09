CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Yeniakit
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda önemli isimlerin "etkin pişmanlıktan" yararlandığını açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. CHP’li Berhan Şimşek’in, Genel Başkan Özgür Özel’i hedef alan imalı sözleri ise partideki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğu iddialarını reddetti. Yargının partizanca hareket etmediğini vurgulayan Gürlek, AK Partili belediyelere de operasyon yapıldığını hatırlatarak Şanlıurfa Halfeti örneğini verdi. Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında iki kritik ismin itirafçı olduğunu açıkladı:

  • Özkan Yalım: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğu bildirildi.
  • Mustafa Gökhan Böcek: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlunun da itirafçı olduğu ve savcılık makamına bilgi verdiği kaydedildi.

Berhan Şimşek’ten olay yaratan "Ö.Ö." çıkışı

Bakan Gürlek’in açıklamalarının ardından eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, sosyal medya üzerinden sert bir çıkış yaptı. İtirafçı olan isimleri hatırlatan Şimşek, doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan şu ifadeleri kullandı:

"Çıkar ve inkâr ilişkileri tarih önünde mutlaka çözülür. Özkan Yalım ve Gökhan Böcek itirafçı oldu; sıra şimdi büyük yerde oturan küçük sazanda. Kod adı; uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık olan Ö.Ö.’dür."

Soruşturmalarda yeni safha

İçerikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmayan itirafların, belediyelerdeki yönetim süreçleri ve mali yapılar üzerine odaklandığı tahmin ediliyor. Avukatları eşliğinde ifade veren isimlerin anlatımları doğrultusunda soruşturmaların genişleyebileceği belirtiliyor. CHP kanadından ise Berhan Şimşek’in bu ağır ithamlarına yönelik nasıl bir tepki geleceği merak konusu.

Giresunlu Öğretmen

Giresunlu Öğretmen

Hey gidi ATATÜRK İSTİSMARCİLRİ , SOLCU GEÇİNEN AMERİKANCILAR , ULUSALCI GEÇİNEN BATİCİLAR, DİNE DİYANETE, TARİHE MESAFELİ KEMALİSTLER NE HALE GELDİNİZ BE SİZ DE HİÇ AMA HİÇ UTANMA ARLANMA YOK MU YAAA? SİZ ÇOLUK ÇOCUĞUNUZUN, EŞİNİZİN, YÜZÜNE NASİL BAKIYORSUNUZ. EYYY GAZİ PAŞAM NE OLUR KALK NE OLUR KALK VE DİRİL SENİN ADINI KULLANAN BU HAMASETCİLERİ ADAM AKILLI Bİ SİLKELE ÖYLE Bİ SİLKELE Kİ BİR DAHA BÖYLE İŞLERE TEVESSÜL EDİP SENİ İSTİSMAR ETMESİNLER ÖYLE Bİ SİLKELE Kİ O GÜCÜ BİR DAHA KENDİLERİNDE BULAMASİNLAR.
