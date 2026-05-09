CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

TGRT Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, belediyelere yönelik operasyonların siyasi olduğu iddialarını reddetti. Yargının partizanca hareket etmediğini vurgulayan Gürlek, AK Partili belediyelere de operasyon yapıldığını hatırlatarak Şanlıurfa Halfeti örneğini verdi. Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında iki kritik ismin itirafçı olduğunu açıkladı:

Özkan Yalım: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğu bildirildi.

Mustafa Gökhan Böcek: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlunun da itirafçı olduğu ve savcılık makamına bilgi verdiği kaydedildi.

Berhan Şimşek’ten olay yaratan "Ö.Ö." çıkışı

Bakan Gürlek’in açıklamalarının ardından eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, sosyal medya üzerinden sert bir çıkış yaptı. İtirafçı olan isimleri hatırlatan Şimşek, doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan şu ifadeleri kullandı:

"Çıkar ve inkâr ilişkileri tarih önünde mutlaka çözülür. Özkan Yalım ve Gökhan Böcek itirafçı oldu; sıra şimdi büyük yerde oturan küçük sazanda. Kod adı; uçurumu gördüğünde kuş, suyu gördüğünde balık olan Ö.Ö.’dür."

Soruşturmalarda yeni safha

İçerikleri henüz kamuoyuyla paylaşılmayan itirafların, belediyelerdeki yönetim süreçleri ve mali yapılar üzerine odaklandığı tahmin ediliyor. Avukatları eşliğinde ifade veren isimlerin anlatımları doğrultusunda soruşturmaların genişleyebileceği belirtiliyor. CHP kanadından ise Berhan Şimşek’in bu ağır ithamlarına yönelik nasıl bir tepki geleceği merak konusu.

