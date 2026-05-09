CHP'de büyük çözülme: Tamamen savruldular! Kimler AK PARTİ'ye geçti?

Son olarak, kısa süre içerisinde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ana muhalefetteki yangını daha da perçinledi.

Köksal'ın bu adımı atması halinde, son 2 yılda CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 15'e ulaşacak.

Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek devletten yardım isteyen belediye başkanlarına yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sert eleştirilerde bulunduğu ve bu isimlere uzun süredir tavır aldığı iddia ediliyor.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa sürecinde ortaya çıkan küfür dolu tehdit mesajlarının da belediye başkanları arasında büyük rahatsızlık yarattığı, genel merkezin kurumsal yapıdan uzak tutumunun eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da sık sık şikâyet olarak iletildiği belirtiliyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in ise genel merkezi ilerleyen süreçte daha büyük krizlerin içine sokabileceği değerlendiriliyor.

"CHP savrulmuş durumda"

CHP'deki kopmaları SABAH'a değerlendiren eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "CHP yönetilmiyor. Parti tamamen savrulmuş durumda. Genel merkezdekiler kendi kafalarına göre takılıp gidiyorlar. Bu yönetim yaş ile kuruyu ayırt edemiyor. Suçluya 'suçlu' diyemiyor. Silivri-Ankara arasında sıkışmış durumlar. Parti arınmak zorunda. Önce bunu kabul etmeleri lazım. Siz daha yolsuza 'yolsuz' diyemiyorsunuz. İnsanın içi acıyor. Arınmazsak istifalar da devam eder. Sayın genel başkanın Burcu Hanım'ı da tehdit ettiği iddialarını okuyoruz. Bunlar vahim şeyler. CHP şu an büyük bir savrulma içerisinde" ifadelerini kullandı.

Özel'i eleştirdiği için partiden ihraç edilen gazeteci Mustafa Yavuz ise "Uşak, Antalya ve Bolu'da ortaya çıkan olaylar, toplum hafızasında çok ciddi etki yarattı. 2 ay Özkan Yalım'ı ihraç etmemek için direndiler. Toplum bunları görüyor. AK Parti'ye geçmek için 3 belediye başkanı daha temas halinde. Belediye başkanları Özgür Bey'e hiç güvenmiyor" dedi.

Kimler AK PARTİ'ye geçti?

Özgür Özel ve kurmayları tarafından yerel seçimlerde aday gösterilip, devamında partiden istifa ederek AK PARTİ'ye katılan 14 belediye başkanı şu şekilde sıralanıyor:

Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı)

Özlem Vural Gürzel (Beykoz Belediye Başkanvekili)

Umut Yılmaz (Şehitkamil Belediye Başkanı)

Mustafa Güzel (Karkamış Belediye Başkanı)

Mustafa İberya Arıkan (Söke Belediye Başkanı)

Malik Ercan (Yenipazar Belediye Başkanı)

Osman Yıldırımkaya (Sultanhisar Belediye Başkanı)

Yasemin Fazlaca (Altınova Belediye Başkanı)

Hasan Ustaoğlu (Seydişehir Belediye Başkanı)

Gökhan Budak (Göle Belediye Başkanı)

Hamit Tutuş (Hasankeyf Belediye Başkanı)

İsa Yıldırım (Aksu Belediye Başkanı)

Hasan Turgut (Karalar Belde Belediye Başkanı)