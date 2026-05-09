Pandoranın kutusu açıldı! Etkin pişmanlık ifadeleri Özgür Özel’i siyasetten silebilir

"1 milyon euroyu Genel Merkez'e götürdüm"

Gözaltında bulunan Gökhan Böcek’in, babası Muhittin Böcek’in "karakutusu" olduğu iddia edilirken, sızan ifadeleri siyaset kulislerini karıştırdı. Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre Gökhan Böcek, maddi taleplerin genel merkezden geldiğini öne sürdü:

Para trafiği iddiası: Gökhan Böcek’in, Veli Ağbaba’nın talebi doğrultusunda 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi’nin 6. katında belirlenen kişiye teslim ettiğini iddia ettiği belirtiliyor.

Seçim otobüsü ayrıntısı: İfadelere göre, seçim döneminde kullanılmak üzere otobüs alımı gibi taleplerin de bu trafik içerisinde yer aldığı öne sürülüyor.

Mahmut Övür: "Mızrak çuvala sığmıyor"

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde yaşananları "sivil siyasetin taşıyamayacağı bir rezalet" olarak tanımladı. Övür, Özgür Özel’in siyasi kariyerinin bu itiraflarla ciddi bir risk altına girdiğini savunarak şu noktalara dikkat çekti:

"Ortaya saçılan kepazelikleri ne 100 yıllık CHP taşıyabilir ne de sivil siyaset. Euro dolu baklava kutularından kıyak ihalelere kadar her şey konuşuluyor. CHP Genel Başkanı 'belediye başkanlarımız tertemizdir' dese de artık mızrak çuvala sığmıyor."

CHP tabanında ve anketlerde erime

Haberde, ortaya çıkan bu tablo nedeniyle CHP tabanında büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı ve anketlerde %10’lara varan bir oy kaybının görüldüğü iddia ediliyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar ve Berhan Şimşek gibi isimlerin sert eleştirileri, partideki "organize işler" fısıltısını yüksek sesli bir krize dönüştürmüş durumda.

Sıradaki büyük sarsıntının ise Özkan Yalım’ın vereceği ifadelerle yaşanması bekleniyor. Siyasetin gözü şimdi yargıdan gelecek yeni detaylarda ve Özgür Özel’in bu ağır ithamlara vereceği cevapta.

CHP içindeki bu hareketlilik, yerel yönetimlerden genel merkeze uzanan ciddi bir sorgulama sürecini de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

