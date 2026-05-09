Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma CHP milleti kışkırtma peşinde Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi! Erdoğan'dan Özgür Özel'e kapak gibi cevap! "Balıklar ürküyor" diyen CHP zihniyetine böyle seslendi Türkiye'ye gelecek yatırımdan bile rahatsız! Cumhuriyet rengini yine belli etti Zaviye'de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu CHP'li İBB'den Trabzonspor'a 'Kartal' darbesi Sakarya'da fabrika faciası! Hendek'te meydana gelen şiddetli patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü İzmir'de CHP belediyeciliği iflas etti! Dervişoğlu isyan etti: "Trafik ve altyapı sorunları İzmir'de misliyle hissediliyor!" Gökhan Böcek'ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"
Pandoranın kutusu açıldı! Etkin pişmanlık ifadeleri Özgür Özel'i siyasetten silebilir

Yücel Kaya
Pandoranın kutusu açıldı! Etkin pişmanlık ifadeleri Özgür Özel'i siyasetten silebilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarıyla fitili ateşlenen "itirafçı" gündemi, CHP içerisinde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeler, okları doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevirdi.

"1 milyon euroyu Genel Merkez'e götürdüm"

Gözaltında bulunan Gökhan Böcek’in, babası Muhittin Böcek’in "karakutusu" olduğu iddia edilirken, sızan ifadeleri siyaset kulislerini karıştırdı. Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre Gökhan Böcek, maddi taleplerin genel merkezden geldiğini öne sürdü:

  • Para trafiği iddiası: Gökhan Böcek’in, Veli Ağbaba’nın talebi doğrultusunda 1 milyon euroyu
    CHP Genel Merkezi’nin 6. katında belirlenen kişiye teslim ettiğini iddia ettiği belirtiliyor.

  • Seçim otobüsü ayrıntısı: İfadelere göre, seçim döneminde kullanılmak üzere otobüs alımı gibi taleplerin de bu trafik içerisinde yer aldığı öne sürülüyor.

Mahmut Övür: "Mızrak çuvala sığmıyor"

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde yaşananları "sivil siyasetin taşıyamayacağı bir rezalet" olarak tanımladı. Övür, Özgür Özel’in siyasi kariyerinin bu itiraflarla ciddi bir risk altına girdiğini savunarak şu noktalara dikkat çekti:

"Ortaya saçılan kepazelikleri ne 100 yıllık CHP taşıyabilir ne de sivil siyaset. Euro dolu baklava kutularından kıyak ihalelere kadar her şey konuşuluyor. CHP Genel Başkanı 'belediye başkanlarımız tertemizdir' dese de artık mızrak çuvala sığmıyor."

CHP tabanında ve anketlerde erime

Haberde, ortaya çıkan bu tablo nedeniyle CHP tabanında büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı ve anketlerde %10’lara varan bir oy kaybının görüldüğü iddia ediliyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar ve Berhan Şimşek gibi isimlerin sert eleştirileri, partideki "organize işler" fısıltısını yüksek sesli bir krize dönüştürmüş durumda.

Sıradaki büyük sarsıntının ise Özkan Yalım’ın vereceği ifadelerle yaşanması bekleniyor. Siyasetin gözü şimdi yargıdan gelecek yeni detaylarda ve Özgür Özel’in bu ağır ithamlara vereceği cevapta.

CHP içindeki bu hareketlilik, yerel yönetimlerden genel merkeze uzanan ciddi bir sorgulama sürecini de beraberinde getirecek gibi görünüyor. 

