  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TCG Anadolu'ya akın var! Sarayburnu Limanı'nda demirledi 11 hafta eğitim aldı bu işe başladı: Herkes zehirlenmeyelim diyor! Astım ve KOAH hastalarını özellikle ilgilendiriyor! Bugün başlıyor 10 günde Türkiye'ye yayılacak Türkiye kabusa sürükleniyor! Erhan Afyoncu üstüne basa basa uyardı: Devlet acilen bunu yapmalı Antioksidan değeri... Acı biber turşusu kilo verdirir mi? Su seviyesi normale döndü Sapanca Gölü yağışlarla kritik eşikten kurtuldu Türkiye'nin iki kritik silahını ele geçiren Kuzey Kore'den tedirgin eden hamle Chery yine yaptı yapacağını: Yeni versiyonlarda indirim müjdesi! Çok konuşulacak gelişme: Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi savunma sanayi işine giriyor
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN
IHA Giriş Tarihi:

Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

İnsansız denizaltı TENGİZ ve uzun menzilli kamikaze İHA sistemi KUZGUN harp sahasında oyun değiştirici güç olacak. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. uzun menzilli kamikaze İHA sistemi KUZGUN'u ve otonom insansız sualtı ailesinin en büyük üyesi TENGİZ'i ilk kez vitrine çıkardı.

#1
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

KUZGUN, 1000+ km uçuş menzili, 6 saat uçuş süresi, 200 kilogram kalkış ağırlığı ile dikkat çekiyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "KUZGUN bin kilometrenin üzerine gidebiliyor, 6 saatten fazla havada kalabiliyor. KUZGUN'un testleri şu anda devam ediyor. Diğer yandan, mevcut denizaltıların yapabildikleri yetkinliklerin birçoğunu ise TENGİZ'e taşıma safhasındayız" dedi.

#2
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri için milli teknolojiler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, uzun menzilli kamikaze İHA sistemi KUZGUN'u ve otonom insansız sualtı ailesinin en büyük üyesi TENGİZ'i ilk kez vitrine çıkardı. Özellikle İran-İsrail savaşında gündeme gelen uzun menzilli vurucu İHA sistemlerine milli ve yerli bir soluk getirdi. Deniz platformları ve taktik insansız hava araçlarında kendini kanıtlayan STM, bu kez de uzun menzilli kamikaze İHA sistemi KUZGUN ile dikkatlerini üzerine çekti.

#3
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

Sınır ötesi operasyonlar ve düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik tasarlanan sistem, aerodinamik yapısı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Herhangi bir pist altyapısına ihtiyaç duymadan, mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli (RATO) kalkış yapabilen sistem, operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor. 6 saati aşan havada kalış süresi ile uzak mesafelerdeki hedeflere süratli ve etkili taarruz imkanı tanıyor. Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma bölgeleri için optimize edilen KUZGUN, karıştırma dayanımlı seyrüsefer mimarisiyle öne çıkıyor.

#4
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

SUALTI HARBİ ÖZELLİĞİNE SAHİP TENGİZ: Otonom insansız sualtı ailesinin en büyük üyesi TENGİZ, sualtı harbinin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok amaçlı bir operasyonel yapı sunuyor. Elektronik harp, sinyal istihbaratı ve deniz tabanı haritalama gibi görevlerde kullanılan TENGİZ, kritik altyapıların denetiminde rol alırken, aynı zamanda taarruzi mayın harbi çerçevesinde belirlenen alanlara mayın dökme kabiliyetine sahip. Ağır ve çok hafif torpido fırlatma yeteneğine sahip olan TENGİZ, bünyesinde mühimmat sistemini taşıyıp sualtından fırlatabilen bir "ana gemi" (mothership) yapısıyla çalışıyor. ADVENT komuta kontrol mimarisi sayesinde ağ merkezli harp konseptine dahil olan platform, uydu haberleşmesi üzerinden veri aktarımı gerçekleştiriyor. 40 feet ISO konteyner boyutlarıyla uyumlu olan TENGİZ, limanların yanı sıra lojistik destek gemileri ve TCG ANADOLU (LHD) gibi havuzlu gemilerden otonom olarak göreve başlayabiliyor. TENGİZ; 11,2 metre uzunluğa, 1,6 metre çapa ve 17,8 ton deplasman ağırlığına sahip. 400 metreyi aşan derinliklerde görev icra edebilen platform, sualtında 8 knotun üzerinde hıza ulaşabiliyor. Sistem mimarisi ve enerji kapasitesi, aracın herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymadan 20 günü aşkın süre boyunca kesintisiz operasyon sürdürmesine imkan tanıyor.

#5
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "SAHA 2026 oldukça heyecanlı, aktif geçiyor. STM olarak gerçekten hem KUZGUN hem başka ürünlerimizle beraber SAHA'da farklı lansmanlar yaptık. Özellikle İHA sistemleri konusunda, otonomi konusunda STM'nin çok ciddi bir yetkinliği var. Ama hepimiz şunun farkındayız; sahada giderek KUZGUN gibi uzun mesafelere gidebilecek, 1000 kilometre üzerine gidebilecek, oldukça etkili harp başlığı taşıyabilecek ama bir taraftan da maliyet etkin çözümlere de ihtiyaç var. O anlamda STM olarak bizler de KARGU ile başlayan insansız sistemlerde elde ettiğimiz tecrübelerle Kuzgun'un lansmanını yaptık. KUZGUN benzeri ürünlere karşı kullanılabilecek, Avcı dronumuz TUNGA-X'in de lansmanını yaptık. İnsansız deniz alanında da insansız sistemlerle ilgili lansmanlarda bulunduk" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

"KUZGUN 1000 KİLOMETRENİN ÜZERİNE GİDEBİLİYOR, SÜRÜ HALİNDE SALDIRABİLECEK" Kamikaze İHA sistemi KUZGUN'nun bin kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğunu vurgulayan Güleryüz, "Savaş alanı artık giderek insansız sistemlerin insansız sistemlerle savaşı haline dönüyor. O yüzden KUZGUN gibi işte çok uzun menzillere gidebilecek, oldukça yüksek kapasitede harp başlığı taşıyabilecek ki, KUZGUN 1000 kilometrenin üzerine gidebiliyor, harp başlığı oldukça etkili, 6 saatten fazla havada kalabiliyor. Ama bir taraftan da hem radar kesit alanı son derece düşük; o yüzden radarlarca tespit edilmesi çok kolay değil, ama maliyet olarak baktığımızda da maliyet etkin. En büyük artısı KUZGUN'un diğer taraftan da otonomi seviyesi oldukça yüksek olacak, sürü konseptiyle çalışabilecek" diye konuştu.

#7
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

"KUZGUN'UN TESTLERİ ŞU ANDA DEVAM EDİYOR" KUZGUN'un testlerinin devam ettğini belirten Güleryüz şöyle devam etti: "Hem KUZGUN içerisinde bir sürü oluşturabilmek hem de heterojen sürüler olarak adlandırdığımız farklı İHA'larla, belki insansız kara araçlarıyla, deniz araçlarıyla beraber çalışabilecek konsepti, STM'nin bu SAHA Fuarı'nda en fazla ön plana çıkarmaya çalıştığı konu diyebilirim. ALPAGU-B, TIRPAN, ALPAGUT. Tek lançerden atılabilecek, oldukça etkili mühimmat taşıyabilecek, özellikle kara platformları, deniz platformları gibi entegre platformlara entegre edilebilecek ürünlerimiz var.

#8
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

Hem platformlarımızdan saldırı gerçekleştirebilmek hem de platformlarımızın kendilerini İHA'lara karşı veya benzer insansız sistemlere karşı koruyabilmelerini için çok önemli bir ürün çeşitliliği STM standında mevcut. KUZGUN'un testleri şu anda devam ediyor. Mümkün olan en kısa sürede hem silahlı kuvvetlerimizin envanterine hem yurt dışında farklı ülkelerin envanterine katmak istiyoruz. Özellikle daha önce ihracatını gerçekleştirdiğimiz ülkelerde de KUZGUN için ciddi bir talep var. İnşallah ihracat konusunda da çok yakın zaman içerisinde önemli ilerlemeler kaydedeceğiz" dedi.

#9
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

TENGİZ, 20 GÜNDEN FAZLA SUYUN ALTINDA KALACAK, TORPİDO ATABİLECEK: Büyük Otonom Sualtı Aracı TENGİZ hakkında bilgiler veren Güleryüz, şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

"Mevcut denizaltıların yapabildikleri yetkinliklerin birçoğunu biz TENGİZ'e taşıma safhasındayız. Biz insansız denizaltı konusunda da özellikle çalışacağız. Otonom Sualtı Aracımız NETA şu anda deniz testleri tamamlandı sayılır, seri üretime aşamasına geçti, hatta iki farklı sözleşmeyle şu anda teslimatını bekliyor. Ama ben o gün de söylemiştim; STM adım adım özellikle suyun altında insansız sistemler konusunda kendini geliştirmeye devam edecek.

#11
Foto - Harp sahasında oyun değiştirici güç: TENGİZ ve KUZGUN

TENGİZ'in lansmanını yaptık. TENGİZ baktığınızda NETA'nın çok daha büyük abisi konumunda. Yaklaşık 12 metreye yakın bir boyu var, 20 günden fazla suyun altında operasyon yapabilecek. Bir taraftan üzerinde iki tane ağır torpido taşıyabilecek, buradan farklı mühimmatları atabilecek ama bir taraftan da su altında arama kurtarma faaliyetleri veya bilgi toplama faaliyetleri gibi farklı alanlarda kullanılabilecek; gelişmiş bir insansız su altı aracı diyebilirim. Mevcut denizaltıların yapabildikleri yetkinliklerin birçoğunu biz TENGİZ'e taşıma safhasındayız. O anlamda üzerinde artık mühimmat da taşıyabilen, torpido olsun ya da farklı mühimmatlar olsun, onları da atabilecek gerçekten de insansız denizaltı sınıfında bir ürün ortaya çıkmış olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi
Gündem

Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi

Ekranlardaki ahlaksızlık kuşatması dur durak bilmiyor! Sözde yarışma programı Survivor, Türk kadınının onurunu ve bin yıllık milli değerleri..
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"
Gündem

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda önemli isimlerin "etkin pişmanlıktan" yararlandığını açıklamasının ..
Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu
Dünya

Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait gemi vuruldu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ait bir geminin vurulduğunu açıkladı. İran'dan ise jet hızında bir açıklama geldi. Tahran b..
'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'
Aktüel

'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'

Nurettin Taşkesen Haber Vakti'nde yazdı: Uzun zamandır “Araplar Birinci Dünya Savaşında bizi arkadan vurdu” iddia ve algısına ilaveten yakın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23