Özel, Kılıçdaroğlu’nu partiden sildi

Fondaş Sözcü TV’de canlı yayına katılan Özel, partisinde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına değinmezken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef aldı.

ESKİ BAŞKANLAR ARASINDA SAYMADI

Şaibeli kurultay davası ile ilgili muhtemel butlan kararına tepki gösteren Özel, ‘Gelmez, geleceği varsa göreceği var, denemesi bedava. Partinin eski genel başkanı ve yeni genel başkanını karşı karşıya getirmeye çalışan ve butlan olursa şu olur, bilmem ne olursa bu olur, ayıptır. Bu partide eski genel başkan dediğin Hikmet Çetin'dir, rahmetli Altan Öymen'dir, İsmet Paşa'dır, Bülent Ecevit'tir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Deniz Baykal'dır. Bir başkası yok. Delegenin salonda verdiği karar, vicdanıyla verdiği bir karar." diyerek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini ‘eski başkanlar arasında’ zikretmemesi dikkat çekti.

İDDİALAR ARTIK GERÇEK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği konusuna da değinen Özgür Özel, Köksal’a gönderdiği ‘iki sene sonra iktidara geleceğim, o zaman görüşürüz’ mesajına değinmezken, Köksal’a telefon açtığını ancak görüşmediğini söyledi. Özel, “Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde, iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar" diyerek Köksal’ın AK Parti'ye geçeceğini kabullendi.

Özel ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın da AK Parti’ye geçeceğinin konuşulduğunu açıkladı.

AKIN GÜRLEK’İ TEHDİT ETTİ

Konuşmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek’i de hedef alan Özel, ilerleyen haftalarda Gürlek ile ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini söylerken, daha önce Bakan Gürlek ile ilgili eline aldığı onlarca sahte tapu belgesine atıfta bulunarak, ‘Bu tapu boyutundan çok daha sarsıcı olacak’ iddiasında bulundu.

