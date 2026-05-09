Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı

Ekip şefi Murat Yücel, bu yıl kar yağışının çok fazla olduğunu ve yolun kapalı olduğu dönemlerde de çok sayıda çığın düştüğünü belirterek, "Yaklaşık 12 gündür çalışıyoruz. Araçlarımızla birlikte karla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu açtık. 18 kilometrelik yolumuzda kalmış durumda. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Bazı yerlerde 6 metre yüksekliğinde kar var. Genelde çığın düştüğü alanlar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.