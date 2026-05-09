  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk kez görücüye çıktı! Karşınızda yerli ve milli insansız kara aracı Turkcell’den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül! Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş! O ilde her yer beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Tevfik Diker’den CHP’ye Sert Tepki: Temiz siyaset adına açıklama bekliyoruz Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu Osman Gazi’nin fethettiği Söğüt Derbendi kalesi’nin yeri tespit edildi Her 10 tüketiciden 8'i... Besin zehirlenmemesi için... Bu iki alarma dikkat
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı

Van’da çığ riski sebebiyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor.

#1
Foto - Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı

Van-Bahçesaray kara yolunda mayıs ayında karla mücadele devam ediyor.

#2
Foto - Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı

Van'da yoğun kar yağışı ve özellikle de çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılan yaklaşık 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, havaların düzelmesi ile yol açma çalışmaları başladı. Mayıs ayında halen karla mücadelenin sürdüğü kara yolunda, Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 personel, 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor. Zorlu coğrafyada şu ana kadar yolun 15 kilometresi açan ekipler, yolun 18 kilometresini de açmak için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler zaman zaman 6 metrelik kar yığınları ile mücadele ederken, özellikle çığ düşen alanlarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

#3
Foto - Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı

Ekip şefi Murat Yücel, bu yıl kar yağışının çok fazla olduğunu ve yolun kapalı olduğu dönemlerde de çok sayıda çığın düştüğünü belirterek, "Yaklaşık 12 gündür çalışıyoruz. Araçlarımızla birlikte karla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu açtık. 18 kilometrelik yolumuzda kalmış durumda. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Türkiye'nin en zor coğrafi yolu burası. Bazı yerlerde 6 metre yüksekliğinde kar var. Genelde çığın düştüğü alanlar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

#4
Foto - Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020’de yaşanan 2 çığ felaketinde 42 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı. Bu acı olayın ardından başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Riskin devam ettiği dönemlerde yol tamamen ulaşıma kapatılırken, bu süreçte ulaşım daha uzun olan Bitlis’in Hizan ilçesi ile bağlantılı yoldan sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler
Sosyal Medya

Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

Dünya savunma sanayiinin kalbinin attığı Saha Expo 2026, Türk mühendisliğinin ulaştığı muazzam seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Fua..
Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma
Dünya

Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma

İran - Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı yeniden alevlendi. İran ile ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığın..
'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'
Aktüel

'Araplar bizi arkadan vurdu, Osmanlı Türkleri Araplaştırdı'

Nurettin Taşkesen Haber Vakti'nde yazdı: Uzun zamandır “Araplar Birinci Dünya Savaşında bizi arkadan vurdu” iddia ve algısına ilaveten yakın..
CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi
Spor

CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi

Trabzonspor’un uzun yıllardır önemli gelir kaynaklarından biri olarak değerlendirilen İstanbul'un Kartal ilçesindeki araziyle ilgili CHP'li ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23