Sermaye baronları servetlerine servet katıyor! Koç Holding'den ilk çeyrekte 16,6 milyar dolarlık dev gelir Babacan Çorum'da yine "eski defterleri" açtı! AK Parti’nin başarılarına çökmeye çalışan "maklube" siyaseti iş başında Savaş yeniden başladı! İran ile ABD arasında şiddetli çatışma CHP milleti kışkırtma peşinde Siyonist katillerden tarihe ve kültüre alçak saldırı! Sadabad Sarayı'nı hedef alan ABD-İsrail şer ittifakı kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi! Erdoğan'dan Özgür Özel'e kapak gibi cevap! "Balıklar ürküyor" diyen CHP zihniyetine böyle seslendi Türkiye’ye gelecek yatırımdan bile rahatsız! Cumhuriyet rengini yine belli etti Zaviye’de milis savaşı! Rafineri cehenneme döndü, üretim durdu CHP'li İBB'den Trabzonspor’a 'Kartal' darbesi Sakarya'da fabrika faciası! Hendek'te meydana gelen şiddetli patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü
Özgür Özel, itiraf etti! Uşak halkının 170 bin Euro'suyla Özel'in minibüsünü süslemişler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediyesi’nin parasıyla kendi VIP Mercedes’inin lüks iç dizaynı yapıldığını pişkince itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediyesi tarafından tahsis edildiği iddialarıyla gündeme gelen VIP aracın lüks iç dizayn ve aksesuar masraflarının parti kasasından ödendiğini açıkça itiraf etti. Kamuoyunda infiale neden olan "lüks araç" tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, aracın donanımı için, "Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz" ifadelerini kullandı.

Belediye imkanlarının şahsi konfor için seferber edildiği iddialarını geçiştirirken sergilediği rahat tavırlar ise "pişkinlik" olarak yorumlandı.

 

Özel’in açıklamalarındaki en çarpıcı detay ise, lüks aracın temini sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ticari bağlantılarının ve Mercedes firması üzerindeki bireysel indirim hakkının kullanılmış olmasıydı. "Özkan Yalım’ın üç tane Mercedes tırı var, indirimi var" diyerek bu durumu savunan Özel, devletin hazine yardımından gelen paranın bu şekilde harcanmasını normalleştirmeye çalıştı. Partinin devletten aldığı yardımları bir "indirimli alışveriş" fırsatına dönüştüren bu yaklaşım, siyasi etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

 

Anayasa Mahkemesi denetimi ve hukuki prosedürlere atıfta bulunarak kendini savunmaya kalkan Özel, paranın "devletin bir cebinden girip diğer cebinden çıktığını" iddia etti. Ancak, halkın vergileriyle oluşan hazine yardımının, genel başkanın VIP konforu ve "ıvır zıvır" olarak nitelendirdiği lüks aksesuarlar için harcanması, kamu kaynaklarının kullanımındaki keyfiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Özgür Özel’in, hakkında çıkan iddiaları yalanlamaya çalışırken yaptığı bu itiraflar, CHP yönetimindeki "israf" anlayışını tescillemiş oldu.

 

Bilindiği üzer Özgür Özel, iki metresi olduğu ortaya çıkan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı aylarca partiden ihraç edememişti. İkili arasındaki sıkı dostluk partilileri bile tiksindirmişti!..

