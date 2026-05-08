Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

Dünya savunma sanayiinin kalbinin attığı Saha Expo 2026, Türk mühendisliğinin ulaştığı muazzam seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Fuarın en çok dikkat çeken stantlarından biri olan Koluman Otomotiv'in zırhlı araçları, sadece teknik özellikleriyle değil, fuar alanındaki o vakur duruşuyla yabancı heyetleri hayran bıraktı. Koluman zırhlı aracını inceleyen bir yetkilinin, aracın gücünü merak ederek sorduğu "Kaç beygir?" sorusuna stantta görevli Ukraynalı kadının verdiği efsane cevap, Türk savunma sanayiinin heybetini özetler nitelikteydi.

"Burada At Yok, Osmanlı Ordusu Var!"

Savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımın meyvesi olan devasa zırhlıyı hayranlıkla süzen yabancı misafire karşı, Türk kadınının verdiği cevap liyakatsiz eleştirilere ve küresel engellemelere rağmen şahlanan Türk gücünü tescilledi.

Aracın motor gücünü basit bir "beygir" ölçüsüyle anlamaya çalışan ziyaretçiye karşı görevli kadın, "Burada at yok. Burada komple Osmanlı ordusu mesaide!" diyerek Türk mühendisliğinin sarsılmaz iradesine ve tarihsel derinliğine vurgu yaptı.