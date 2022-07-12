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Yerel Yorgun mermiyle yaralandı
Yerel

Yorgun mermiyle yaralandı

Sakarya'da yaşayan adam, küçük kızıyla evlerinin önünde hava alırken başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:21:00 -
Yorgun mermiyle yaralandı

Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Yenimahalle’de 38 yaşındaki Salih Çakır, 10 yaşındaki kızı İkranur ve babası ile birlikte evinin önüne çıktı. Kızı ve babası ile sohbet ettiği esnada Salih Çakır'ın kafasına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet etti.

Bir anda neye uğradığına şaşıran Çakır, yere yığıldı. Adamın kızı ile babası, korku dolu anlar yaşadı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Salih Çakır, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anını anlatan Salih Çakır, "Akşam saat 19.55 civarlarında kapımın önünde kızımda yanımdayken babam geldi ve o esnada kafama bir cisim isabet etti. Tabi isabet eden cismin ne olduğunu anlayamadım, o esnada şok yaşayıp yere düştüm. Komşumun kamera görüntülerinde de kayıtlarda gözüküyor. Yere düştükten sonra kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadım. Hiçbir şey duymadım, o ara kafamı tuttum, kanadığını fark ettim. Daha sonrasında babama 112 ekiplerine haber vermesini söyledim. Tabi benim yerden kalkmam biraz zaman aldı. Bu şekilde bir tehlike yaşadık." dedi.

Hastaneden taburcu olan 38 yaşındaki Çakır, hayati tehlikeyi atlattığını ancak hala daha bir takım sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Kafama düşen yorgun mermiymiş, düştüğü yerde geniş çaplı bir yarık oluştu ve ambulansla hastaneye kaldırıldım. Artık evimizin önünde de oturamaz olduk, can güvenliğimiz yok. Burada 10 yaşındaki kızımın başına da gelebilirdi o yorgun mermi. Ben bu olayı atlattım ama kızım belki atlatamayabilirdi. Bu olayın bir çözüme ulaşmasını istiyorum. Başkalarına da isabet edebilir, canlarını yakabilir veya ölümle de sonuçlanabilir. Şu an iyi gibi gözüküyorum ama oturup kalkarken hala denge kaybı yaşıyorum, konuşurken bile başımda ağrı ve uyuşma var. Yaklaşık 3 santim derinliğinde bir yarık var yorgun merminin isabet ettiği bölgede. Yetkililerin bu tür olayların olmaması için biran önce çözüm bulmasını istiyorum, başkalarının canı yanmasın." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; yaralı adamın 10 yaşındaki kızı İkranur Çakır ise, "Biz babamla sohbet ederken kafasına bir cisim düştü ve yere yığıldı. Ben babamın öldüğünü sandım ve çok korktum." şeklinde konuştu.

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