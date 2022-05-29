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Yerel Yorgun mermi, 7 yaşındaki çocuğun ensesine isabet etti
Yerel

Yorgun mermi, 7 yaşındaki çocuğun ensesine isabet etti

Kocaeli’de 7 yaşındaki bir çocuk ensesine isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 21:20:00 -
Yorgun mermi, 7 yaşındaki çocuğun ensesine isabet etti

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki A.Ö.H. isimli çocuk ensesine isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Durumu fark eden ailesi, çocuğu kendi imkanlarıyla Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirdi. Burada yapılan ilk incelemelerin ardından yaralı çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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