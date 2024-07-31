Yönetici sorumluluk sigortalarında limitler arttı

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirkettından yapılan açıklamaya göre, ekonomik belirsizlikler ve mali zorluklar, bazı şirketlerin sigorta alımını sınırlarken, bir risk yönetimi aracı olarak değerlendirilen yönetici sorumluluk sigortaları ise rağbet görmeye devam ediyor.

Şirketleri bu risklere karşı koruyan yönetici sorumluluk sigortaları, sektörün en fazla ilgi gösterilen poliçelerinden biri olarak öne çıkıyor. İflas eden, çeşitli nedenlerle kapanan ya da itibarı sarsılan şirketler, karşılaşabilecekleri risklere karşı yönetici sorumluluk sigortası sayesinde korunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, yönetici sorumluluk sigortalarının (D&O), şirketlerin üst düzey yöneticilerine kişisel mali koruma ve hukuki destek sunduğunu belirtti.

Çiftçi, sigortaların yöneticilerin şirket faaliyetleriyle ilgili yasal sorumluluklardan dolayı kişisel mali zararlar yaşamasını engellerken, hukuki savunma maliyetlerini karşılayarak finansal bir güvence sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şirketlerin itibarını koruyarak olumsuz durumlarda şirketin daha hızlı toparlanmasını destekliyor. Poliçe, risklerin yönetilmesine ve şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Yönetici sorumluluk sigortaları, yöneticilerin karar alma süreçlerinde daha özgür hareket etmelerini sağlayarak, iş dünyasındaki belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Yöneticilere yönelik kişisel mali yükümlülükleri de teminat altına alarak, şirketin varlıklarına el konulması gibi durumlarda oluşabilecek kayıpları kapsıyor. Bu, özellikle şirketin iflası durumunda, yönetim kurulu üyelerinin kişisel olarak üstlenmek zorunda kalacağı mali sorumluluklar açısından büyük bir güvence sağlıyor."

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2024 itibarıyla poliçeye yeni riskler dahil edildi

Son yıllarda yönetici sorumluluk sigortalarının içeriği ve kapsamında önemli değişiklikler yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, "Önceki yıllara göre, sigorta teminatlarının limitleri artırıldı ve poliçe kapsamları da oldukça genişledi. 2024'teki gelişmelerle birlikte özellikle siber riskler, veri güvenliği, vergi muafiyeti ve diğer yeni nesil riskler, poliçelerin kapsamına dahil edildi. Bu durum, artan risklere karşı daha iyi bir korumanın da önünü açtı. Çoğunlukla, şirketlerin kapanışları ve iflasları, çeşitli ekonomik ve ticari faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgının uzun vadeli etkilerinin, bazı sektörlerde toparlanma sürecini zorlaştırdığını hatırlatan Çiftçi, "Ekonomik belirsizlikler ve artan rekabet de şirketlerin finansal durumlarını zorlayabiliyor. Ayrıca, yüksek borç yükü ve yetersiz mali yönetim gibi içsel sorunlar, iflaslara yol açabilmekte. Bu faktörler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sürdürülebilirliğini tehdit eden önemli unsurlar arasında." yorumunda bulundu.

Çiftçi, geçmiş yıllarda yaşanan pek çok durumda, yönetici sorumluluk sigortalarının, önemini açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, İngiltere'nin en büyük ikinci inşaat şirketi Carillion'un 2018'deki iflası sonrası yöneticilere karşı açılan dava, yönetici sorumluluk sigortalarının kişisel mali risklerden korunmadaki rolünü gözler önüne serdiğini ve 2017'de gerçekleşen Fyre'deki Festival'in başarısızlığı ve dolandırıcılık iddiaları da, yöneticilerin kişisel sorumluluklarının artmasına neden olduğunu aktardı.

Bu tür durumların, yönetici sigortalarının, yöneticileri kişisel mali yükümlülükler ve itibar gibi durumlardan koruduğuna değinen Çiftçi, şunları aktardı:

"Bir şirketin olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçilememesi ve gerekli açıklamaların yapılmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 53 bin TL'ye yakın idari para cezası uygulanması da yöneticilerin görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri yasal risklere iyi bir örnek. Bir işçi ölümü olayı sonrasında kamu otoritesi tarafından bir şirket yöneticisine karşı açılan sorumluluk davası, yöneticilerin kişisel olarak maruz kalabilecekleri ağır hukuki sonuçların bir başka örneğidir. Bu tür durumlar, yöneticilerin profesyonel sorumluluklarını yerine getirirken karşılaşabilecekleri ciddi riskleri gösterir. Şirketin alım satım işlerinden sorumlu yöneticisinin görevini ihmal etmesi sonucunda şirketin 5 milyon 500 bin TL zarara uğraması ve bu zararın ilgili yöneticiden rücu edilmesi durumu, yöneticilerin mali risklere karşı ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serer. Yönetici sorumluluk sigortaları, yöneticilerin bu tür hukuki ve mali risklere karşı korunmasını sağlayarak, şirketin operasyonel süreçlerini daha güvenli ve verimli bir şekilde yürütmelerine katkıda bulunur."

KOBİ'ler risk yönetimi aracı olarak değerlendiriyor

Murat Çiftçi, KOBİ'lerin yönetici sorumluluk sigortalarına giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, ekonomik belirsizlikler ve mali zorlukların, KOBİ'lerin sigorta alımını sınırlarken, yönetici sorumluluk sigortası ise KOBİ'ler tarafından bir risk yönetimi aracı olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son yıllarda, yönetici sorumluluk sigortalarına olan talep arttı, çünkü şirketler riskleri daha iyi yönetmek ve yöneticilerini kişisel mali sorumluluklardan korumak istiyor. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz konu; bu tarz poliçelerde hasarlar vaka bazlı olduğundan poliçenin geriye dönüklük ve devamlılık tarihi oldukça önem arz edebiliyor. Poliçe kesintisiz olarak devam etmeli, çünkü geçmişe dönük bir hasar bildirimi olduğunda, hasar poliçe kapsamında ise teminat altına alınabiliyor. Ayrıca, sigorta şirketlerine olası veya mevcut davalar hakkında bilgi verilmesi ve bu konuda profesyonel danışmanlık alınması da çok önemli. Bu yaklaşımlar, yöneticilerin ve şirketlerin risklerini yönetmelerine yardımcı olarak ve uzun vadeli güvence sağlıyor."