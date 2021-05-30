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Ekonomi Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak
Ekonomi

Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:48:00 -
Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünce, 2021 Yılı 9.348 Da Alan Yonca Beş Adet Biçim, Tırmıklama, Balyalama, Taşıma ve İstifleme Hizmet Alımı işi yaptırılacak.
             
İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını İşletmemizden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, İstekliler, teklif ettikleri bedelin% 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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