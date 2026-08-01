Sinem Dedetaş hakkında yeni karar! Bakanlık az önce duyurdu
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İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dün tutuklandı.
Görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,
Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."
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