500 Müslümandan haber alınamıyor!

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan ortak açıklamada, teknelerin haziran ayı sonunda Myanmar'ın Arakan eyaletinden hareket ettiği belirtildi. Açıklamaya göre yaklaşık 250 kişiyi taşıyan ilk tekneyle yola çıktıktan kısa süre sonra irtibat kesildi. Yaklaşık 280 kişinin bulunduğu ikinci teknenin ise 8 Temmuz'da Myanmar'ın Ayeyarwady bölgesi açıklarında alabora olduğu tahmin ediliyor.

ARAKANLI MÜSLÜMAN İÇİN ÇÖZÜM HALA BULANAMADI

BM, olayın ayrıntıları ve olası can kayıplarının henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirterek, "BMMYK ve IOM, yaşanmış olabilecek büyük can kayıplarından derin endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca Arakanlı Müslümanlar için kalıcı çözümlerin hâlâ bulunamadığına dikkat çekilerek, uluslararası topluma Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşayan Rohingyalara desteğin artırılması çağrısı yapıldı.

Myanmar İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soe Lin Aung ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.