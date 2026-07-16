A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...

• Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Seti: 44,50 TL (% indirimle) • Oval Tabak (17x11,5 cm): 8,50 TL (2 indirimle) • Oval Tabak (25x15 cm): 17,50 TL () indirimle) • Yuvarlak Kase (400 ml): 9,50 TL ($ indirimle) • Yuvarlak Kase (1600 ml): 19,50 TL () indirimle) • Kare Kase (400 ml): 9,50 TL ($ indirimle) • Kare Kase (1000 ml): 17,50 TL () indirimle) • Bardak (250 ml): 5,50 TL (' indirimle) • Kare Tabak (23,5 cm): 17,50 TL () indirimle) • Kare Tabak (20,5 cm): 13,50 TL (1 indirimle) • Kare Çukur Tabak (17,5 cm): 12,50 TL () indirimle) • Yuvarlak Tabak (24 cm): 17,50 TL () indirimle) • Yuvarlak Tabak (20 cm): 13,50 TL (1 indirimle) • Yuvarlak Çukur Tabak (18 cm): 12,50 TL () indirimle) • Bardaklı Sürahi Seti: 59,50 TL (% indirimle) • Pratik Katlanır Sehpa: 239 TL ( indirimle) • Porselen Dik Kenarlı Çerezlik: 32,50 TL (' indirimle) • Porselen Dik Kenarlı Tatlı Tabağı: 59,50 TL (% indirimle) • Porselen Kayık Tabak: 59,50 TL (% indirimle) • Seramik Salata Tabağı: 89,50 TL (% indirimle)