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Kanada'daki orman yangınları New York'u etkisi altına aldı TBMM’de Dijital Devler Hesap Verdi... Dr. Hasan Arslan: Yeni Dijital Yasaların Temelini Bu Görüşmeler Oluşturacak A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde... Devlet Bahçeli de bile var! Doğadan toplayıp tanesini bin 500 liraya satıyor... E-Devlet rekor kırdı: En çok bu hizmete tıklandı Milyarlık dev imza atıldı! Gökyüzüne adeta çelikten bir elektromanyetik duvar örülecek ABD'nin en zengin göçmenleri açıklandı: Listede iki Türk var Sıcak saatler yaşanıyor! ABD, İran'ı vurdu Aşırı sıcaklar beyni vuruyor: Hayat kurtaracak altın önlemler! 501 askerin cenazesi teslim alındı SİHA yollayıp cenaze alıyorlar
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A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...

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A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...

Yaz aylarında bütçesini düşünen vatandaşların yüzünü güldürecek dev kampanya nihayet başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında geçerli olacak çılgın indirimler, ev teknolojisinden outdoor kamp malzemelerine kadar her kategoride rafları sallayacak. İşte kaçırılmayacak o liste!

#1
Foto - A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...

• Samsung 50U8000F 50" 4K Ultra Smart LED TV: 23.999 TL (%4 indirimle) • Singer 14SH654 Overlok Makinesi: 7.999 TL ( indirimle) • English Home Cyclone Süpürge: 3.299 TL ( indirimle) • Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi: 4.999 TL (# indirimle) • Kiwi KCC-4330 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 4.999 TL ( indirimle) • English Home TMK 5010 Tost Makinesi: 1.899 TL ( indirimle) • English Home Multi Blender Seti: 1.999 TL ( indirimle) • English Home Kablolu Dik Süpürge: 1.399 TL ( indirimle) • Pierre Cardin 5 Başlıklı Epilasyon Seti: 1.199 TL ( indirimle) • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti: 999 TL ( indirimle) • Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL ( indirimle)

#2
Foto - A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...

• 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet: 5.999 TL ($ indirimle) • 26 Jant Bisiklet (21 Vites): 4.499 TL ( indirimle) • Ola EFB5 Sport Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 26.990 TL ( indirimle) • Pexma Vision 20 Jant Bisiklet: 3.299 TL ( indirimle) • 15 Jant Çocuk Bisikleti: 2.399 TL ( indirimle) • Gölgelikli Salıncak: 3.199 TL ( indirimle) • Buzluk Termos 32 L: 1.099 TL (! indirimle) • Buzluk Termos 25 L: 999 TL ( indirimle) • 4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı: 1.299 TL ($ indirimle) • 4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı: 999 TL (1 indirimle)

#3
Foto - A101 kapış kapış gidecek ucuzluğu getirdi! Kamp ürünlerinden elektroniklere kadar her şey indirimde...

• Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Seti: 44,50 TL (% indirimle) • Oval Tabak (17x11,5 cm): 8,50 TL (2 indirimle) • Oval Tabak (25x15 cm): 17,50 TL () indirimle) • Yuvarlak Kase (400 ml): 9,50 TL ($ indirimle) • Yuvarlak Kase (1600 ml): 19,50 TL () indirimle) • Kare Kase (400 ml): 9,50 TL ($ indirimle) • Kare Kase (1000 ml): 17,50 TL () indirimle) • Bardak (250 ml): 5,50 TL (' indirimle) • Kare Tabak (23,5 cm): 17,50 TL () indirimle) • Kare Tabak (20,5 cm): 13,50 TL (1 indirimle) • Kare Çukur Tabak (17,5 cm): 12,50 TL () indirimle) • Yuvarlak Tabak (24 cm): 17,50 TL () indirimle) • Yuvarlak Tabak (20 cm): 13,50 TL (1 indirimle) • Yuvarlak Çukur Tabak (18 cm): 12,50 TL () indirimle) • Bardaklı Sürahi Seti: 59,50 TL (% indirimle) • Pratik Katlanır Sehpa: 239 TL ( indirimle) • Porselen Dik Kenarlı Çerezlik: 32,50 TL (' indirimle) • Porselen Dik Kenarlı Tatlı Tabağı: 59,50 TL (% indirimle) • Porselen Kayık Tabak: 59,50 TL (% indirimle) • Seramik Salata Tabağı: 89,50 TL (% indirimle)

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