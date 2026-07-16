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Yavru vatan Türkiye’yi ikiye katladı

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Yavru vatan Türkiye’yi ikiye katladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak net asgari ücret 61 bin 677 TL olarak belirlendi.

Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücreti belirledi.

Komisyonun kararıyla brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre günlük asgari ücret 3 bin 271.98 TL, haftalık asgari ücret ise 16 bin 359.92 TL olarak belirlendi.

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