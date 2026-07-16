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Otomotiv ÖTV'de yeni dönem: Artık 'Çekiş Sistemi' de belirleyici olacak!
Otomotiv

ÖTV'de yeni dönem: Artık 'Çekiş Sistemi' de belirleyici olacak!

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ÖTV'de yeni dönem: Artık 'Çekiş Sistemi' de belirleyici olacak!

Binek otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde "çekiş sistemi" de kriterler arasına eklendi. Düzenleme, araçların özelliklerine göre farklı vergi oranlarının uygulanmasına imkan tanıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde motor silindir hacmiyle birlikte "çekiş sistemi" kriterinin de kullanılmasının kabul edildiği belirtildi.

NTV'nin haberine göre, önergeyle birlikte 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine "motor silindir hacmi," ibaresinden sonra gelmek üzere "çekiş sistemi," ibaresi de eklendi. Teklif komisyonda oylandı ve kabul edildi.

Söz konusu düzenleme ile 4x2 ve 4x4 araçların farklı ÖTV oranlarına tabi olabileceği aktarıldı. Şu an için vergi oranlarında doğrudan bir değişiklik olmadığı belirtilirken düzenlemenin, çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açtığı kaydedildi. Dolayısıyla ÖTV belirlenirken yalnızca motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacağı öğrenildi.

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