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Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya ateşkes ve zirve çağrısı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya ateşkes ve zirve çağrısı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti

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Ukrayna'dan Rusya'ya ateşkes ve zirve çağrısı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti

Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna tarafından yapılan resmi açıklamada, ateşkese hazır olunduğu belirtilirken, kalıcı barışın sağlanması için liderler düzeyinde gerçekleştirilecek zirvenin sürece yeni ivme kazandırabileceği ifade edildi. Bakan Sybiha: “Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta diplomatik çözüm arayışları sürerken, Kiev yönetiminden ateşkese ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ukrayna tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkenin ateşkese hazır olduğu vurgulanırken, kalıcı barışın tesisi için liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerin kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, olası zirveye Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceği mesajı da verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek, barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi.

UKRAYNA BAKANI, TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, barış sürecine yeni bir dinamizm kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını belirtti.

Sybiha, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılabilecek olası görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: “Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Ukrayna olarak ateşkese hazırız. Müzakerelerin, özelikle de Sayın Zelenskiy ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye’de yapılabileceğini ifade ediyoruz"  ifadelerini kullandı.

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