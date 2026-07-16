Son dakika! MSB'den kahraman Türk askerine iftiraya çok sert tepki: Alçakça...

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, HAVELSAN’ın Ankara Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle;

TERÖRLE MÜCADELE

Geride bıraktığımız hafta içerisinde, 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 şahıs yakalanmış, 701 şahıs ise sınırı geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19’a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830’a ulaşmıştır.

İSRAİL

Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında; İsrail tarafından Lübnan ve Filistin’de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınıyor, bu ve benzeri eylemlerin bölgede kalıcı barış ve istikrarı engellediğini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının yansıması olan bu saldırılar, nihai aşamaya gelen müzakereleri de baltalamayı amaçlamaktadır. Tarafların yapıcı bir anlayışla müzakereleri tamamlamasının bölgemizin ve dünyanın barış, refah ve istikrarına hizmet edeceğini yineliyoruz.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu. Öne çıkan konu başlıkları şöyle;

S-400’LER MEVCUT DURUM

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA KIBRIS KONUSUNDA ALINAN KARAR

Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir.

1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm Dünya’nın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.

Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır.

SURİYE’YE GERÇEKLEŞEN LİMAN ZİYARETİ

Ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni iş birliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda; Deniz Kuvvetlerimizi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askerî iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz 2026 tarihinde Suriye’ye ziyaret gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE- MISIR SAVUNMA İLİŞKİLERİNİN SON DÖNEMDEKİ GELİŞİMİ

Türkiye ile Mısır arasında köklü tarihî ve kültürel bağlara dayanan güçlü bir ortak miras bulunmaktadır. Türkiye ile Mısır arasındaki son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askerî iş birliği de önemli bir ivme kazanmıştır. Savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla askerî heyetler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı temaslarla iş birliğinin kapsamı genişletilmiş, askerî eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayii alanlarında somut adımlar atılmıştır. Haziran 2026'da önce Mısır’da ve müteakiben Türkiye'de hava unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikatlar, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine, müşterek harekât kabiliyetinin artırılmasına ve karşılıklı tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanımız ile Mısır Savunma Bakanı arasında ülkemizde gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili savunma ve güvenlik konuları ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alınmış, görüşmelerin ardından "Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu" imzalanmıştır. Söz konusu belge, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin kurumsal bir zeminde daha da geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koymakta; tarihî bağlardan güç alan ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesine, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi de göstermektedir.