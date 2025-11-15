Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Reklam ajanslarına hazırlattıkları animasyonlarla algı çalışmalarını artıran CHP’liler, kuyrukları sıkışınca Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini dillerine dolayarak hırsızlıklarını ortaya koyan iddianameyi çürütmeye çalışıyorlar.

“MÜDAFAA-İ HUKUK MÜCADELEMİZ KAZANACAK!”

Ajanstan çıkma algı animasyonunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, somut suçlamalara ve delillere cevap vermek yerine; “3900 sayfalık bulamaç iddianamenin hedefinde partimiz var, halkımız var, Cumhuriyetimiz var. Şanlı tarihimizde büyük bedeller ödedik, büyük zorlukları göğüsledik, bu karanlığı da yeneceğiz. Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak! Halk kazanacak! Hakikat kazanacak!” yazarak tribünlere oynamayı tercih etti.