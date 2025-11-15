  • İSTANBUL
Yolsuzluk iddianamesine karşı “Müdafaa-i Hukuk’ taktiği! CHP’nin algı ajansı yine devrede

Giriş Tarihi:

CHP’nin 38’inci şaibeli kurultayıyla birlikte ele geçirdikleri ana muhalefet partisi CHP’yi ve belediyeleri çıkar amaçlı suç örgütü kurarak soyup soğana çeviren Özgür Özel-İmamoğlu ekibi, 3 bin 900 sayfalık İBB İddianamesi açıklandıktan sonra kıvranmaya başladı.

Reklam ajanslarına hazırlattıkları animasyonlarla algı çalışmalarını artıran CHP’liler, kuyrukları sıkışınca Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini dillerine dolayarak hırsızlıklarını ortaya koyan iddianameyi çürütmeye çalışıyorlar.

 

“MÜDAFAA-İ HUKUK MÜCADELEMİZ KAZANACAK!”

Ajanstan çıkma algı animasyonunu sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, somut suçlamalara ve delillere cevap vermek yerine; “3900 sayfalık bulamaç iddianamenin hedefinde partimiz var, halkımız var, Cumhuriyetimiz var. Şanlı tarihimizde büyük bedeller ödedik, büyük zorlukları göğüsledik, bu karanlığı da yeneceğiz. Müdafaa-i Hukuk mücadelemiz kazanacak! Halk kazanacak! Hakikat kazanacak!” yazarak tribünlere oynamayı tercih etti.

