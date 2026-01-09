Hiç merak ettiniz mi? İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok? İşte cevabı
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu merak edilen "İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok?" sorusunun cevabını açıkladı.
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak ülke ordusuna entegrasyonu reddeden ve sivillere saldıran terör örgütü PKK/SDG'yi meşru hedef sayıldı.
Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeleri için ek süre tanıdı.
Halep'te 42 teröristin teslim olduğu açıklanırken Eşrefiye mahallesinin ise YPG/SDG'den tamamen arındırıldığını duyuruldu.
Öte yandan Suriye ordusunun terör örgütüne Halep'ten çekilmesi için verdiği süre doldu.
Suriye yaşanan gelişmeleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kandan beslenen terör devleti İsrail ile fondaş medyanın dilinin benzerliğine vurgu yapan Karahasanoğlu merak edilen "İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok?" sorusunun cevabını açıkladı.
