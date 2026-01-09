  • İSTANBUL
Dünya Hiç merak ettiniz mi? İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok? İşte cevabı
Dünya

Hiç merak ettiniz mi? İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu merak edilen "İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok?" sorusunun cevabını açıkladı.

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak ülke ordusuna entegrasyonu reddeden ve sivillere saldıran terör örgütü PKK/SDG'yi meşru hedef sayıldı.

Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeleri için ek süre tanıdı.

Halep'te 42 teröristin teslim olduğu açıklanırken  Eşrefiye mahallesinin ise YPG/SDG'den tamamen arındırıldığını duyuruldu.

Öte yandan Suriye ordusunun terör örgütüne Halep'ten çekilmesi için verdiği süre doldu.

Suriye yaşanan gelişmeleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kandan beslenen terör devleti İsrail ile fondaş medyanın dilinin benzerliğine vurgu yapan Karahasanoğlu merak edilen "İsrail'de neden tek bir DEAŞ'lı yok?" sorusunun cevabını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ziyauddin sonmez

DEAŞIDA İŞİDİDE ADI İSLAMİ OLAN TERÖRİST GURUPLARIN HEPİSİNİ KURAN ABD VE İSRAİLDİR. DESTEKLEYENDE AVRUPA LI DEVLETLERDİR. NEDEN HEP MÜSLÜMANLARA SALDIRIYORLAR. İSRAİLLE VE DİĞER KEFERELERLE NEDEN MÜCADELE ETMİYORLAR.
