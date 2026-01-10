  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi Kredi taksiti erteleme nasıl yapılır, faiz işler mi?
Ekonomi

Kredi taksiti erteleme nasıl yapılır, faiz işler mi?

Kredi taksiti erteleme nasıl yapılır, faiz işler mi?

Finansal zorluk yaşayan bireylerin başvurduğu kredi erteleme işlemi, bankaların belirlediği şartlar dahilinde genellikle 1 ila 3 ay süreyle taksitlerin ötelenmesini sağlar.

Kredi taksiti erteleme, mevcut kredi borçlarının (konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi) ödeme tarihlerinin ileri bir tarihe taşınması anlamına gelir. Bu işlem, genellikle beklenmedik ekonomik sıkıntılar, iş kaybı veya acil nakit ihtiyacı doğduğunda borçlular için geçici bir rahatlama yöntemi olarak görülür. Vatandaşların sıklıkla araştırdığı "kredi taksiti erteleme nasıl yapılır" sorusunun cevabı, doğrudan kredi kullanılan bankanın politikalarına ve müşterinin kredi geçmişine bağlıdır. Erteleme talepleri genellikle bankanın şubeleri, mobil uygulamaları veya çağrı merkezleri aracılığıyla iletilir.

Erteleme talebinin kabul edilmesi durumunda, ertelenen dönem boyunca taksit ödemesi yapılmaz. Ancak, bu süre zarfında anapara bakiyesine faiz işlemeye devam eder. Bu durum, toplam geri ödenecek miktarın artmasına neden olur. Bu nedenle, borçluların erteleme işlemi öncesinde yeni ödeme planını ve toplam maliyet artışını dikkatlice incelemesi büyük önem taşır. Çoğu banka, erteleme süresini 1 aydan 3 aya kadar sınırlamakta ve bu hakkın belirli bir kredi vadesi içinde yalnızca bir kez kullanılmasına izin vermektedir.

Kredi Erteleme Şartları Nelerdir?

Bankalar, kredi erteleme taleplerini değerlendirirken bazı temel şartlar arar. Öncelikle, müşterinin kredi geçmişinin temiz olması ve daha önceki ödemelerinde ciddi bir aksama bulunmaması beklenir. Bazı bankalar, kredi taksiti erteleme hakkını yalnızca maaş müşterilerine veya uzun süredir düzenli çalışan müşterilerine tanıyabilir. Ayrıca, erteleme talebinde bulunulan kredinin türüne ve kalan vadesine göre de şartlar farklılık gösterebilir. Örneğin, yeni çekilmiş bir kredinin ilk taksitinin hemen ertelenmesi genellikle mümkün olmaz.

Kredi kartı borcu erteleme işlemleri ise genellikle yapılandırma veya taksitlendirme yoluyla gerçekleştirilir. Kredi kartı borcunun tamamını ödemekte zorlanan kullanıcılar, bankadan borçlarını daha uzun bir vadeye yayarak (örneğin 12 aya kadar) yapılandırma talebinde bulunabilirler. Bu yapılandırma sürecinde de, tıpkı kredi ertelemede olduğu gibi, bankanın belirlediği güncel faiz oranları uygulanır ve toplam borç miktarı artar. Bu tür bir yapılandırma, kredi kartı limitinin belirli bir süre kullanıma kapatılması gibi ek koşulları da beraberinde getirebilir.

