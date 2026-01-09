Tedesco Türkçe konuştu, taraftar beğeni yağmuruna tuttu

  • İSTANBUL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Türkçe konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Tedesco'nun "Güneş var ama soğuk" sözleri sarı-lacivertli taraftarlardan beğeni topladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkçe konuştuğu anlarla dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının günlük bir ifadeyi akıcı şekilde kullanması, taraftarların ilgisini çekti.

Tedesco'nun, "Güneş var ama soğuk" sözleri, sosyal medyada kısa sürede yayılırken çok sayıda taraftar paylaşımı ve yorumuyla gündem oldu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN BEĞENİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktörlerinin Türkçe konuşma çabasını "samimi" ve "takımla bütünleşme mesajı" olarak yorumladı. Paylaşımlarda Tedesco'nun kısa sürede Türkçe'ye alıştığına dair yorumlar öne çıktı.

 

KULÜPTE UYUM MESAJI

Tedesco'nun Türkçe ifadeleri, takım ve camiayla kurduğu iletişim açısından da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Taraftarlar, bu tür detayların teknik ekibin kulüple uyumunu güçlendirdiğini savundu.

