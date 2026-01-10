Nikola Tesla'nın hayali gerçekleşiyor! Kablo kalabalığı son bulacak

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 fuarında, yapay zekâdan giyilebilir teknolojilere kadar birçok yenilik tanıtılırken, fuarın en dikkat çekici gelişmesi elektriğin kablosuz iletimine odaklanan bir girişimden geldi. Finlandiya merkezli Willo, 140 yıl önce Nikola Tesla’nın hayal ettiği “evrensel kablosuz enerji” fikrini modern mühendislikle yeniden canlandırdı.

Şirketin geliştirdiği sistem, elektriğin cihazlara ulaşmasındaki “son metre” sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Willo’ya göre enerji üretimi ve depolama alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilse de, cihazlara güç aktarımı hâlâ kablolarla sınırlı.

HİZALAMA GEREKTİRMEYEN KABLOSUZ ŞARJ DÖNEMİ

Willo’nun CES 2026’da sergilediği kablosuz güç teknolojisi, mevcut şarj çözümlerinden tamamen farklı bir prensip üzerine kurulu. Sistem, ped, temas noktası veya hizalama gerektirmiyor. Bunun yerine ortamda kontrollü bir elektromanyetik güç alanı oluşturuluyor.

Bu alanın içine giren cihazlar, konumlarından bağımsız biçimde enerji alabiliyor. Fuar gösteriminde kullanılan prototip, 38 santimetre mesafeye kadar güç aktarımı sağladı. Cihazlar farklı açılarda döndürülse bile şarj kesintisiz şekilde devam etti.

ELEKTROMANYETİK ALANLA ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ

Teknolojinin temelinde, üç boyutlu bir uzamsal güç alanı bulunuyor. Bu alan aynı anda birden fazla cihazı besleyebiliyor. Willo’nun açıklamasına göre sistem, farklı alıcılara sahip cihazların tek bir güç kaynağından eşzamanlı enerji almasına olanak tanıyor.

Bu özellik, hem geleneksel kablolu sistemleri hem de temas tabanlı endüktif şarj çözümlerini devre dışı bırakabilecek bir yenilik olarak görülüyor.

“ENERJİ, ORTAMIN DOĞAL BİR PARÇASI HALİNE GELECEK”

Willo CEO’su Hari Santamala, teknolojilerini “enerji için Wi-Fi devrimi” olarak tanımlıyor. Santamala, “Nasıl ki kablolu ağ bağlantısı yerini kablosuz internete bıraktıysa, enerji de gelecekte ortamın doğal bir parçası olacak.” ifadelerini kullandı.

Şirketin CTO’su Nam Ha-Van ise, sistemin yalnızca cihazları şarj etmenin ötesinde bir altyapı dönüşümü anlamına geldiğini vurguladı: “Elektriği kullanma biçimimiz yüz yıldır değişmedi. Biz bu zinciri kırıyoruz.”

UYGULAMA ALANLARI: ROBOTİK, SAĞLIK VE ENDÜSTRİ 4.0

Willo’nun öngördüğü kullanım senaryoları oldukça geniş. Teknoloji, şarj için durmak zorunda kalmayan depo robotlarından sürekli enerjili üretim hatlarına, kesintisiz çalışan tıbbi cihazlardan havada uzun süre kalabilen dronlara kadar birçok alanda kullanılabilecek.

Şirket, teknolojinin endüstriyel üretime hazır olduğunu ancak ticarileşme sürecinin iş birliklerine ve kullanım alanlarına göre şekilleneceğini belirtti.

“KAPALI DEĞİL, AÇIK VE ÖLÇEKLENEBİLİR BİR YAPI”

Willo, kapalı bir ekosistem yerine, farklı üreticilerin entegre olabileceği açık bir sistem kurmayı hedefliyor. CES’te hem basınla hem de potansiyel yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştiren şirket, teknolojinin önümüzdeki iki yıl içinde ticari ürünlere dönüşmesini planlıyor.

Fuarda sistemi deneyimleyen teknoloji uzmanları, kablosuz güç aktarımının geleceği açısından Willo’nun çözümünü “Tesla’nın hayaline atılan en somut adım” olarak nitelendirdi.

