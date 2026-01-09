CHP’de büyük çözülme: Ak Parti kapıyı açsa yarısı kaçacak!

"Belediye başkanlarının yarısı gider"

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’li belediye başkanlarının partiden kopmak için gün saydığını belirtti. Yarkadaş, çarpıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ak Parti kapıyı açsa belediye başkanlarının yarısı, CHP’lilerin Ak Parti'ye gidecek. Kimlerin Ak Partililerle gidip görüştüğünü, Ekrem İmamoğlu'nun da artık bundan rahatsız olup bir belediye başkanına doğrudan mesaj ilettiğini bilmiyor muyuz?"

İstanbul ve Balıkesir'de 'Pazarlık' iddiası

Yarkadaş, özellikle İstanbul’un Anadolu yakasından bir ilçe belediye başkanının Ak Parti ile pazarlık masasına oturduğunu iddia etti. İddiaya göre bu isim, 2029 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı sözü verilmesi halinde saf değiştirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Öte yandan kulislerde konuşulan en sıcak gelişme ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Ak Parti’ye katılım hazırlığında olduğu yönünde.

"Önce kendi partililerle normalleş"

CHP Genel Merkezi’nin yürüttüğü "Normalleşme" siyasetini de sert dille eleştiren Yarkadaş, parti içindeki linç kültürüne dikkat çekti. Kendi partililerini ötekileştiren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları üzerinden hakaret eden trolleri besleyen bir anlayışın halka umut olamayacağını belirterek, "Sen önce kendi partililerinle normalleş!" çağrısında bulundu.