CHP'li başkan yardımcısı ifşa etti! Para kulelerini aklamak için kurulan sinsi düzen ifşa oldu
İmamoğlu soruşturmasında itirafçı olarak ifade veren Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, örgütün para trafiğini meşrulaştırmak için kurduğu mekanizmayı tüm detaylarıyla anlattı. Erçevik, para kuleleri skandalı sonrası bazı CHP’li isimlerin müteahhitlerden “makbuz” talep ettiğini söyleyerek dikkat çeken isimleri işaret etti. İddianameye giren ifadeler, para akışının nasıl organize edildiğini gözler önüne serdi.